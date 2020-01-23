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ديني

بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: لا يوجد حلال أو حرام "مطلق"

الخميس 23/يناير/2020 - 11:04 م
رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز
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محمود ضاحي

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد حلال ولا حرام "مطلق"، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة المائدة: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (3)".

 وأضاف "عبدالمعز" خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس، أنه في العبادات مثل الصيام وهو أفضل العبادات قربة إلى الله، إلا أن الله أحل للمسلم الإفطار إذا كان في الصيام هلاك للصائم، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة البقرة: "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ".

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