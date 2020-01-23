ماجد المهندس يطلق أحدث أغانيه.. هتان

أطلق الفنان العراقي ماجد المهندس، أحدث أغانيه، بعنوان "هتان" حصريًا عبر تطبيق الموسيقى (ديزر - deezer)، الأغنية من كلمات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وألحان أحمد الهرمي.





من جهة أخرى، يحيي المطربان ماجد المهندس وراشد الماجد، حفلا غنائيا فى ختام فعاليات مهرجان دبى للتسوق، والذى يقام يوم الخميس الموافق 30 من شهر يناير الجاري.





ومن المقرر أن يقدم المهندس عددا كبيرا من أغنياته الخليجية المتنوعة منها، "تحبك روحى، تناديك، أوقعلك عقد، الدنيا دوارة، بين ايديا، صباح الخير، كيف المسا"، فيما يقدم راشد الماجد عدد من أغنياته منها، "وحشتنى سواليفك، خذ راحتك، يرضيك، تحدوه البشر، سر الإعجاب، يا حبيبى، أنت الدنيا، تنحط ع الجرح، الحل الصعب، وحشتينى، الله لا يجيب الزعل".



