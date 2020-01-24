إيهاب الكومي: أحيي سيراميكا كليوباترا على إخراج لاعبيهم للدوري الممتاز.. فيديو





وقال الكومي في برنامجه ملعب البلد ، على قناة صدى البلد:" أحيي إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على الآلية التي يعملون بها ، قطاع الكرة على أروع ما يكون ، نجد ناصر يذهب للأهلي ، وعلي الملواني لنادي سموحة ، وذلك لإكتساب الخبرة ، حتى يعودوا مرة أخرى للفريق ."





وأضاف :" أحيي معتز البطاوي أيضًا المشرف على فريق الكرة ، لمجهوداته مع الفريق ، والتي آتت ثمارها ببيع محمد عبدالمنعم وعلي الملواني."





يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن اليوم عن تعاقده مع المدافع محمد ناصر قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا ، بالإضافة لذهاب علي الملواني لنادي سموحة.

أشاد الإعلامي إيهاب الكومي ، بنادي سيراميكا كليوباترا وإدارته، على الآلية التي يعملون بها ، وقدرتهم على إخراج لاعبيهم للدوري الممتاز.