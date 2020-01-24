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رياضة

إيهاب الكومي: أحيي سيراميكا كليوباترا على إخراج لاعبيهم للدوري الممتاز.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 01:13 ص
إيهاب الكومي
إيهاب الكومي
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إسماعيل محمود
أشاد الإعلامي إيهاب الكومي ، بنادي سيراميكا كليوباترا وإدارته، على الآلية التي يعملون بها ، وقدرتهم على إخراج لاعبيهم للدوري الممتاز.

وقال الكومي في برنامجه ملعب البلد ، على قناة صدى البلد:" أحيي إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على الآلية التي يعملون بها ، قطاع الكرة على أروع ما يكون ، نجد ناصر يذهب للأهلي ، وعلي الملواني لنادي سموحة ، وذلك لإكتساب الخبرة ، حتى يعودوا مرة أخرى للفريق ."

وأضاف :" أحيي معتز البطاوي أيضًا المشرف على فريق الكرة ، لمجهوداته مع الفريق ، والتي آتت ثمارها ببيع محمد عبدالمنعم وعلي الملواني."

يذكر أن النادي الأهلي قد أعلن اليوم عن تعاقده مع المدافع محمد ناصر قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا ، بالإضافة لذهاب علي الملواني لنادي سموحة.
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