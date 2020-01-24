صحيفة بريطانية تكشف التشخيص المبدئي لإصابة ساديو ماني.. تفاصيل

كشفت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، التشخيص المبدئي لإصابة الدولي السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول، بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون والريدز في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.





وكان ماني قد اضطر للخروج قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 31، وشارك تاكومي مينامينو بدلًا منه.





وبحسب الصحيفة، فإن التشخيص المبدئي كشف أنّ أسد التيرانجا يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، كما أنه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد خطورة الإصابة ومدة غيابه.



