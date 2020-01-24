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رياضة

صحيفة بريطانية تكشف التشخيص المبدئي لإصابة ساديو ماني.. تفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:00 ص
ساديو ماني
ساديو ماني
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محمد رشاد
كشفت صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية، التشخيص المبدئي لإصابة الدولي السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول، بعد إصابته في مباراة وولفرهامبتون والريدز في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماني قد اضطر للخروج قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 31، وشارك تاكومي مينامينو بدلًا منه.

وبحسب الصحيفة، فإن التشخيص المبدئي كشف أنّ أسد التيرانجا يُعاني من إصابة في أوتار الركبة، كما أنه سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد خطورة الإصابة ومدة غيابه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ماني سيغيب بشكل مبدئي عن المباراة المُقبلة للريدز في كأس الاتحاد، أمام فريق شروزبري تاون.
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