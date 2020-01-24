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عبير نعمة: الأغانى الوطنية هي انتماء للوطن والفكرة والمبدأ

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:00 ص
الفنانة عبير نعمة
الفنانة عبير نعمة
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حمزة شعيب
كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن رأيها فى الأغانى الوطنية، قائلة:"الأغانى الوطنية هى إنتماء للوطن والفكرة والمبدأ".

وتابعت نعمة خلال حوارها مع الفنان هشام عباس مقدم برنامج "شريط كوكتيل" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:"بابا فنان وأتذوق الفن منذ نعومة أظافرى".

ولفتت إلى أنها متخصصة فى الموسيقي الكلاسيك وتعشق الأغانى القديمة.

وأوضحت "المطربين المفضلين بالنسبة لي داخل مصر هما عبدالوهاب وعبدالحليم وكنت دائما بسمعهم ولم أكن العب معظم الوقت"..

وأشارت إلى أنها تربيت على الأغانى المصرية ومن ثم أغانى فيروز، مضيفة:"تعلقت بالموسيقار الكبير القصبجي".
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