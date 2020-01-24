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أخبار العالم

بومبيو يتوعد إيران بعد العقوبات الجديدة: سنواصل معاقبتها

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
توعد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إيران، بمواصلة معاقبتها حتى تتصرف كدولة طبيعية، وذلك تعليقًا منه على إعلان وزارة الخزانة، أمس، فرض عقوبات على شخصين و6 كيانات لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية. 

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني مستمرة حتى يتغير سلوكه".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها، إن من بين الشركات الستة المستهدفة، أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وأضافت "هذه الشركات نقلت بشكل جماعي مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإرهابيين".

وتابعت"الكيانات المستهدفة اليوم تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط، في خرق واضح للعقوبات الاقتصادية الأميركية".

وذكرت وزارة الخزانة أن العقوبات الجديدة تأتي في أعقاب إجراءات مماثلة استهدفت مصادر تمويل رئيسية لإيران، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي استهدف قطاع المعادن.
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