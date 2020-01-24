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البطاطس تسجل 5 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-1-2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 08:48 ص
خضروات وفاكهة
خضروات وفاكهة
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شيرين عادل
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم  الجمعة 24– 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.

يما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
البطاطس: 5 جنيهات
الخيار: 7 جنيهات
البسلة : 12 جنيهًا
الجزر: 3.5 جنيه
البصل: 6.5 جنيه
الفاصوليا :12 جنيها
الكابوتشى : 3.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال : 7.5 جنيه
جوافة: 7.5 جنيه
الموز : 10 جنيهات
الفراولة : 12 جنيهًا

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