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أخبار العالم

بسبب قضية عزل ترامب.. تهديد أعضاء الشيوخ الأمريكي بالقتل

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:19 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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شيماء مصطفى
"صوت ضد الرئيس وسيكون رأسك على الرمح" عبارة صارمة وصلت إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، تحذرهم من كسر العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال محاكمة عزله.

ووفقًا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، قال مصدر مقرب من الرئيس لم يذكر اسمه، إنه تم تحذير أعضاء مجلس الشيوخ، من أي محاولة تقوده إلى العزل، خلال المحاكمة الجارية، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا البيان قد صدر عن البيت الأبيض أم القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ.

وحتى الآن، لم يتحد أي جمهوري الحزب، في الوقت الذي دعا الديمقراطيون أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوريين إلى التحلي بـ"الشجاعة" الكافية "للبحث عن الحقيقة" في المحاكمة الجارية ضمن آلية عزل ترامب.

والتصويت لعزل ترامب يحتاج إلى أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس، وسيكون على الديمقراطيين الحصول على دعم من 20 جمهوريا لعزله، وهو احتمال ينظر إليه على نطاق واسع بأنه مستحيل.

ومن بين أعضاء الحزب الجمهوري، ينظر الكثيرون إلى السيناتور ميت رومني من ولاية يوتاه على أنه أقل الأصوات موثوقية، برغم أنه لم يعلن علنًا أبدًا أنه من الممكن أن يصوت لصالح عزل ترامب.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت بالأغلبية لصالح رفض طلب للديمقراطيين باستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للشهادة في محاكمة عزل ترامب.

وشهد مجلس الشيوخ الأمريكي حالة من السجال في ظل محاولات يائسة من الديمقراطيين لتسجيل تعديلاتهم في ضوابط محاكمة الرئيس دونالد ترامب، بينما يواصل الجمهوريون الرفض.
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