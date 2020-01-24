القوى العاملة: تعيين 1173 شابا واستيفاء الـ 5% لذوي الهمم بالقطاع الخاص في الدقهلية

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بالدقهلية قامت بتعيين 1173 شابا من الذكور والإناث ، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، منهم 8 من أصحاب الهمم، استيفاءً لنسبة الـ 5% تنفيذا للقانون 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، ، وذلك من إجمالي 3675 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل .





وقال : إن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأوضح أحمد القللى مدير المديرية، في تقريره الشهري إلى الوزير محمد سعفان- أن المديرية قامت باستخراج 3870 شهادة مستوى مهارة وإصدار ترخيص مزاولة حرفة بنفس الرقم للشباب الراغب في العمل علي بعض المهن ، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه ، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة على مستوى 6 مناطق فى كل من المنصورة، وطلخا، والمنزلة، والسنبلاوين، ودكرنس، وميت غمرة، والمكاتب بمراكز ومدن المحافظة وذلك خلال ديسمبر الماضي.





وقال القللي، إن المديرية قامت بتحرير 153 محضرًا للمنشأة المخالفة لقانون العمل وغير الملتزمة بتطبيق قوانين الرخص والقرارات الوزارية المنظمة لها، وذلك من خلال التفتيش الدوري علي 709 منشآت لمراقبة مدى تنفيذ أحكام الرخص، ويتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات التى يتم رصدها تنفيذا للقانون وحفاظا على حقوق الجميع.





وتابع قائلا: إنه في مجال المرأة قامت لجان التفتيش على عمل المرأة فى المناطق التابعة بالمرور والتفتيش على 278 منشأة، تعمل بها 916 عاملة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام تشغيل المرأة التى تضمنها قانون العمل، وأسفر التفتيش عن تحرير 21 محضرًا لمنشآت مخالفة فيما يتعلق بتشغيل النساء والتى تكفل حمايتهم وحصولهم على مكتسباتهم وحماية المرأة العاملة بشكل عام.





كما جرى التفتيش الميداني 61 منشأة يعمل بها 62 طفلا للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام عمل الطفل التى تكفل حمايته ، وتم تحرير محضرين لمنشآت خالفت أحكام قانون عمل الطفل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات التي أظهرها التفتيش تطبيقا للقانون حرصا على حقوق الجميع، كما قامت المديرية من خلال لجان التراخيص بمنح 30 ترخيصا لمنشأة جديدة.





وتابع "القللي" أنه تم تحرير 188 محضرًا للمنشآت المخالفة فى حملات التفتيش الميدانى لعدم الالتزام بقانون العمل، وذلك من خلال التفتيش الدورى على 1120 منشأة منهم 1036 مرور نهارى و84 مرور ليلى، والمراقبة ساعات العمل تم المرور على 860 منشأة، والمراقبة الراحة الأسبوعية، تم المرور على 215 منشأة، فضلا عن تنفيذ 33 حملة تفتيش نهارى وليلى على 61 منشأة و18 لمراقبة ساعات العمل نهارية وليلية على 360 منشأة.





كما قامت المديرية بتحرير 41 محضرا للمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وتدريب 113 فى دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى على العديد من المهن والحرف .