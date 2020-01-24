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11 قتيلا و4 مفقودين.. ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة جلوريا فى إسبانيا.. شاهد

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:03 م
عاصفة
عاصفة
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو عن تفاصيل  ضحايا عاصفة قوية ضربت إسبانيا

ارتفعت حصيلة ضحايا عاصفة قويّة ضربت إسبانيا وألحقت أضرارًا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحليّة الشرقيّة والجنوبيّة  إلى 11 قتيلًا، في حين يُكثّف رجال الإنقاذ عمليّات البحث عن أربعة مفقودين.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى وجود تسعة قتلى. وقالت السلطات إنّ حصيلة الضحايا مرشّحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.

في كاتالونيا، عثر رجال الإنقاذ في ساعة متأخّرة على جثّة لرجل توفّي بعد سقوطه في المياه في بالاموس، وهي بلدة ساحليّة تبعد نحو 100 كيلومتر عن برشلونة.

وسجّلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثّته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كيلومترًا شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقتٍ يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.

وضربت العاصفة جلوريا المنطقة الأحد الماضى ، حاملة معها رياحًا قويّة وأمطارًا وثلوجًا غزيرة، ما أدّى إلى تأثّر المناطق الجنوبيّة والشرقيّة من إسبانيا، قبل أن تتوجّه شمالًا.

وهبّت رياح عاصفة وأمواج عاتية على البلدات الساحلية، وأظهرت صور الأضرار الكبيرة التي ألحقتها الفيضانات بالمتاجر والمنازل والمطاعم هناك.

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