أهالي قرية المركزية بالدقهلية يشكون من انطفاء أعمدة الإنارة

أرسل القارئ أحمد فتحي، من سكان قرية المركزية حفير شهاب الدين بمحافظة الدقهلية، شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع "صدي البلد " متضررا من انطفاء اعمدة الكهرباء، اضافة الي ان الطريق الرئيسي للقرية غير ممهد ويحتاج إلى رصف".

وطالب "فتحي"، المسئولين بإنشاء وحدة مطافئ داخل قرى حفير شهاب الدين، وتحسين الصرف الصحى، وتوفير الإضاءة الشوارع ورصف طريق قرية المركزية الذى يوجد به الوحدة الصحية والمدارس والمجلس المحلى . ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.