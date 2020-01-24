AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرية المركزية بالدقهلية يشكون من انطفاء أعمدة الإنارة

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قطب
أرسل القارئ أحمد فتحي، من سكان قرية المركزية حفير شهاب الدين بمحافظة الدقهلية، شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع "صدي البلد " متضررا من انطفاء اعمدة الكهرباء، اضافة الي ان الطريق الرئيسي للقرية غير ممهد ويحتاج إلى رصف".
وطالب "فتحي"، المسئولين بإنشاء وحدة مطافئ داخل قرى حفير شهاب الدين، وتحسين الصرف الصحى، وتوفير الإضاءة الشوارع ورصف طريق قرية المركزية الذى يوجد به الوحدة الصحية والمدارس والمجلس المحلى .
ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالى سملاى بالمنوفية يشكون من عدم وجود أعمدة إنارة بالشوارع

أهالي الإسكندرية يطالبون برفع الإشغالات من ميدان محطة مصر

أهالى قرية الشيشينى بكفر الشيخ يشكون من تهالك أعمدة الإنارة

أهالي بولاق الدكرور يشكون من تهالك الشوارع ويطالبون بالرصف

سكان منطقة الوحدة بإمبابة يشكون تهالك الأسفلت وانتشار القمامة

أهالي منشأة القناطر بالجيزة يشكون من طفح مياه الصرف

ترشيحاتنا

شبورة ضبابية وأمطار كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس غدا السبت.. فيديو

أول رد من حماس على نبأ إعلان صفقة القرن خلال ساعات

أسرار 25 يناير.. وثيقة قضائية لم تنشر من قبل: مرسى أعفى جماعات الإرهاب ومقتحمي أقسام الشرطة من العقاب

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة فرن بالخضار وكبدة دجاج وملوخية.. والحلو: تورتة الآيس كريم

مي عمر تتحدى الشتاء بإطلالة غير تقليدية

الكويت تستدعي السفير الإيراني لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

سوبارو تعلن عن سيارة كهربائية جديدة بالاشتراك مع تويوتا.. صور

يشبه الأنفلونزا.. أعراض فيروس كورونا القاتل.. ونصائح للحماية والوقاية