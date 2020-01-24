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أخبار العالم

المرصد السوري: فصائل مدعومة من تركيا تداهم المنازل في عفرين وتعتقل 12 مدنيًا

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:39 م
سوريا
سوريا
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أ ش أ
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم /الجمعة/، بأن فصائل سورية مسلحة مدعومة من أنقرة والمخابرات التركية نفذت حملة مداهمات في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

وقال المرصد - حسبما ذكرت قناة "العربية" الإخبارية - إن الفصائل أقدمت على اعتقال 12 مواطنًا كرديًا من مدينة عفرين وريفها، بينهم امرأة وعضو في "المجلس المحلي لعفرين"، واقتادتهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وعلى صعيد متصل، أفاد المرصد باستمرار تلك الفصائل بعملية قطع الأشجار في عموم منطقة عفرين كناحية بلبل والشيخ حديد ومعبطلي وراجو وجنديرس وذلك في إطار الانتهاكات المتواصلة من قبل الفصائل الموالية لأنقرة بحق من تبقى من أهالي عفرين وممتلكاتهم.

وأمام تلك الانتهاكات المستمرة، نفذ عدد من الأهالي وقفة احتجاجية في ناحية بلبل أمام أحد المقرات العسكرية هناك، للمطالبة بمحاسبة العناصر الذين يقتطعون الأشجار.

يذكر أنه في وقت سابق أقدم مسلحون تابعون لفصيل "سليمان شاه" الموالي لتركيا، على اختطاف 5 مواطنين من أبناء قرية "كاخرة" التابعة لناحية "معبطلي" في ريف عفرين شمال غرب حلب.

وطالب مسلحو الفصيل - بحسب المرصد - ذوي اثنين من المختطفين بدفع فدية مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي مقابل إطلاق سراحهما، مهددين بقتل الرجلين في حال عدم دفع الفدية المالية خلال فترة زمنية وجيزة.

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