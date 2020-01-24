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حوادث

العثور على جثمان الصياد المفقود برأس غارب

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
عثرت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، على جثة الصياد الشاب المفقود بالقرب من شواطئ مدينة رأس غارب، منذ 10 أيام تقريبًا خلال رحلة صيد، بعد سقوطه من المركب في المياه العميقة ولم يتمكن من الخروج، حيث تم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتصرح بدفن الجثة وتسليمها لأهليته.

تعود الواقعة عندما وصل بلاغ من قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس، لقسم شرطة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، يفيد بفقدان صياد يدعى أحمد محمد الداوي، من منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية، في العقد الرابع من العمر.


وأكد أصدقاؤه في المحضر أنهم أثناء قيامهم برحلة صيد في الشواطئ المتصلة ما بين محافظة البحر الأحمر والسويس سقط زميل لهم من على متن مركب الصيد في البحر، ولم يتم العثور عليه، مؤكدين أنهم قاموا بالبحث عنه إلا أنهم لم يجدوه، حيث إنه سقط في المياه العميقة.

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