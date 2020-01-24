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أخبار العالم

اللجنة الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني تجتمع الشهر المقبل

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:08 م
ممثل السياسة الخارجية
ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أحمد محرم
نقلت قناة "العربية" عن ممثل السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إعلانه أن اللجنة الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني ستجتمع الشهر المقبل.

وقال بوريل إن جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني متمسكة به لأنه مفيد للجميع.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد الإطار الزمني لتفعيل آلية فض النزاعات مع إيران بشأن الاتفاق النووي.



يذكر أن  وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو،  قد توعد اليوم الجمعة، إيران، بمواصلة معاقبتها حتى تتصرف كدولة طبيعية، وذلك تعليقًا منه على إعلان وزارة الخزانة، أمس، فرض عقوبات على شخصين و6 كيانات لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وقال بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني مستمرة حتى يتغير سلوكه".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها، إن من بين الشركات الستة المستهدفة، أربع لها صلات بشركة النفط الوطنية الإيرانية.

وأضافت "هذه الشركات نقلت بشكل جماعي مئات الملايين من الدولارات للمساعدة في تمويل الحرس الثوري الإيراني ووكلائه الإرهابيين".

وتابعت"الكيانات المستهدفة اليوم تسهل صادرات إيران للبتروكيماويات والنفط، في خرق واضح للعقوبات الاقتصادية الأمريكية".
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