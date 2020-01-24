رواد معرض الكتاب يصطفون طوابير للحصول على إصدارات البحوث الإسلامية

شهدت الإصدارات العلمية التي يقدمها مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 إقبالا كبيرًا من جانب الجمهور العام، حيث حرص كثير من رواد الجناح على إقتناء نسخة كاملة من الإصدارات التي حويت مجموعة متميزة من الكتب التراثية التي عالجت العديد من القضايا الفكرية والمجتمعية بمفهوم يناسب تطورات الواقع.



وقال د.نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن تواجد المجمع بقوة من خلال إصداراته المتنوعة يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجهود العلمية للمجمع لمواجهة التحديات الفكرية وانتشار المفاهيم المغلوطة بين بعض الناس، حيث يقدم المجمع هذا العام مجموعة من الإصدارات المتميزة ضمن سلسلة إصداراته التي يشارك في كتابتها نخبة من علماء الأزهر القدامى والمحدثين برؤية علمية تأخذ في اعتبارها تغيرات الزمان والمكان والحال والعرف وتلبي احتياجات الواقع بمشتملاته المتنوعة.