شطه يطالب الأهلي بـ إرسال احتجاج لـ الكاف ضد الاستبدال فى دورى الأبطال

طالب عبد المنعم حسين الشهير بـ شطة عضو اللجنة الفنية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" النادي الأهلي بإرسال خطاب احتجاج رسمي على قرار فتح الباب أمام استبدال 4 لاعبين في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.





قال شطة فى تصريحات تليفزيونية : يتعين على مسؤولي النادي الأهلي وجميع الأندية المشاركة فى البطولات الإفريقية ضرورة الاحتجاج على قرار الاستبدال فى البطولات الخاضعة إلى عباءة الكاف.

أضاف: يجب على المهندس هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذى للكاف والفيفا دعم أي خطوة يتخذها النادي الأهلي وغيره من الأندية المصرية للاحتجاج على قرار الاستبدال فى البطولات الإفريقية.

شدد على أن قرار الاستبدال يستفيد من ورائه أندية بعينها فى المقابل لا تقع أي استفادة على النادي الأهلي وغيره من بقية الأندية المصرية مشددا على أنه يدخل فى إطار الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة فى البطولات الإفريقية.

وأكد شطة على مسئولى الكاف بضرورة إعادة النظر فى قرار فتح باب الإستبدال أمام 4 لاعبين فى صفوف الفرق المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية.