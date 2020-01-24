AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الهجرة تنظم زيارة لوفد شبابي من أبناء المصريين بالخارج إلى مكتبة الإسكندرية

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:38 م
المصريين بالخارج
المصريين بالخارج
Advertisements
سعيد العربي
نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لشباب من أبناء المصريين بالخارج من الجيلين الثاني والثالث إلى مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات الملتقى الثامن عشر لأبناء المصريين بالخارج.

تضمنت الزيارة جولة داخل مكتبة الإسكندرية واستعراض تاريخ إنشائها، وما تضمه من تراث لا يقدر بثمن من جميع الثقافات حول العالم، وما تمثله من رمزية باعتبارها أيقونة مصر الثقافية وواحدة من أشهر المعالم المصرية قديما وحديثا.

وفي عرض تاريخي، قدم القائمون على المكتبة سردًا شيقًا لتاريخ مصر منذ فجر التاريخ، وما مر عليها من حضارات تشهد بعظمة هذا البلد منذ آلاف السنين، وكذلك التحف الفنية التشكيلية التي تضمها المكتبة بين جنباتها، كما تناول العرض تاريخ مصر الفرعوني، وجانبا من تاريخ المساجد والكنائس التي تشهد بتسامح المصريين والمحبة بينهم.

ولم تغب حضارة مصر وزعماؤها في العصر الحديث؛ حيث شاهد أبناؤنا من المصريين بالخارج متحف الرئيس الراحل أنور السادات بطل الحرب والسلام، وجانبا من تراث الفنانين سيف وأدهم وانلي، ومشاهد من القصور الملكية والأثرية التي تحفل بها مصر. 

ومن ناحيتهم، أبدى الشباب تفاعلا مع مقدمي العروض والمرشدين السياحيين داخل المكتبة، وأخذوا يسألون ويتحاورون عن الشخصيات المصرية التي تضم المكتبة ولوحاتهم وأعمالهم، وتاريخ إنشاء وتجديد المكتبة، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الهجرة: منتدى شباب العالم فتح باب الحوار بين أجيال شابة من دول مختلفة

"الفقي" يلتقى جمهور الإسكندرية ويكرم عددًا من رموز الثقافة والإبداع

الهجرة في 2019.. استكمال سلسلة مصر تستطيع ومبادرة إحياء الجذور وإطلاق أول مؤتمر للكيانات المصرية بالخارج وختام العام بـ مراكب النجاة

مصريات عربية.. حكايات من تراث مصر.. جديد رضوى زكي عن نهضة مصر

حواس: المعبد اليهودي مصري وجزء من تراث الوطن ويجب الحفاظ عليه

الهجرة تطلق الملتقى الثامن عشر لأبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج

ترشيحاتنا

اتحاد اليد ينجح في تغيير حكم مباراة مصر والجزائر

أول تعليق من ميدو بعد إقالته من تدريب مصر المقاصة

المقاولون العرب يعلن ضم نجم الزمالك السابق

حكم دخول الحمام بسلسلة مكتوب عليها لفظ الجلالة

أسرار 25 يناير.. وثيقة قضائية لم تنشر من قبل: مرسى أعفى جماعات الإرهاب ومقتحمي أقسام الشرطة من العقاب

رغم حكم حبسه.. نقيب العلميين المعزول يصدر قرارات عبر صفحته الرسمية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها

الرائحة والفرشاة.. 5 أخطاء تفعلها يوميًا تدمر أسنانك

أنامل ذهبية.. ذوو الإعاقة ينسجون خيوط الابداع ويبهرون جمهور معرض الكتاب