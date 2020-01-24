حريق باستراحة وكلاء نيابة أخميم بسوهاج.. وإصابة وكيل نيابة

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق باستراحة وكلاء نيابة أخميم، بسبب ماس كهربائي وأصيب في الواقعة وكيل نيابة، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا بالواقعة وانتقل إلي مكان الحريق قوات الحماية المدنية، ضباط مباحث المركز، وتم السيطرة علي الحريق، وتبين من الفحص إصابة "محمد. ن" ٢٨ عاما، وكيل النائب العام، بحروق طفيفة الدرجة الثانية.





وتبين من المعاينة والفحص للحريق، أن سبب الحريق ماس كهربائي من التكييف، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض أثاث الغرفة.



