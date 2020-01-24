فى لفتة إنسانية.. الأمن ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية لالتماس مواطنة لنقلها لاحد المستشفيات نظرًا لحالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.





البداية عندما تبلغ لغرفة عمليات النجدة (بمديرية أمن الإسكندرية) بطلب المساعدة لإنزال سيدة (مسنة مريضة) من العقار محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة أول الرامل، لنقلها لاحد المستشفيات لسوء حالتها الصحية، وعدم قدرتها على الحركة.





على الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالمديرية إلى محل البلاغ وتمكنت من إنزال السيدة ونقلها إلى احد المستشفيات بواسطة سيارة إسعاف وتقديم كافة أوجه الرعاية اللازمة.





وقدمت المواطنة الشكر لوزارة الداخلية على سرعة الإستجابة والحرص على رعاية الحالات الإنسانية.





يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.