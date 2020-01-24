ضبط مدرس بحوزته 40 قطعة أثرية بأسيوط

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من القبض على مدرس لحيازته 40 قطعة أثرية قبل بيعها فى اسيوط .









البداية عندما وردت معلومات لقطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بشرطة السياحة والآثار مفادها قيام مدرس 56 سنة مقيم دائرة مركز القوصية بحيازة قطع أثرية داخل مسكنه وعرضها للبيع على راغبى الثراء السريع .









عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أمنية برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام وضباط ادارتى البحث الجنائى بشرطة السياحة والاثار ومديرية أمن اسيوط وأسفرت عن ضبطه بمسكنه وبحوزته 40 قطع أثرية .









بعرض المضبوطات على مفتشى الآثار بأسيوط، افادوا بأثريتها وتعود إلى العصر الفرعونى وبمواجهته المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.





جاء ذلك فى إطار خطة قطاع الأمن العام الهادفة لتحقيق ذلك من خلال مكافحة الجريمة بشتى صورها وبخاصة الجرائم المتعلقة بالآثار و إستهداف وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار نظرًا لخطورة تأثير تلك الجرائم إقتصاديًا وثقافيًا .



