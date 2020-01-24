بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية توجه قافلة إنسانية لأهالي قرى سوهاج

قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة إنسانية لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى بعض القرى في سوهاج.

وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، لاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية.. فتم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من الأهالى.

ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.





ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة ، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.