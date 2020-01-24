AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بمناسبة عيد الشرطة.. الداخلية توجه قافلة إنسانية لأهالي قرى سوهاج

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:24 م
قافلة انسانية للداخلية
قافلة انسانية للداخلية
Advertisements
مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بإيفاد قافلة إنسانية لتقديم أوجه الرعاية للمواطنين قاطنى بعض القرى في سوهاج.
 
وتم توزيع عدد من المساعدات العينية ( بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان ) على المواطنين كما تم توقيع  الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.
   
وفى إطار حرص الوزارة على اعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهوله ويسر، لاسيما إستخراج الأوراق الثبوتية.. فتم استخراج بطاقات الرقم القومى لعدد من الأهالى.
   
ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

ويأتي ذلك استمرارا لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة ، وبمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. الداخلية توجه قافلة خدمية لتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية لـ حى الأسمرات

كلنا واحد.. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لمنطقة أهالينا بمدينة السلام

"الداخلية" توجه قافلة خدمية وإنسانية لأهالي مدينة السلام

الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية لمنطقة بشاير الخير فى الإسكندرية.. صور

كلنا واحد.. الداخلية توجه قافلة خدمية وإنسانية للمواطنين بمحافظة المنيا.. صور

كلنا واحد.. الداخلية توزع المساعدات على قاطني حي روضة السيدة زينب.. صور

ترشيحاتنا

قروا الفاتحة عليا..جهاد جريشة يكشف مخطط الغندور وعصام عبد الفتاح

حكم دخول الحمام بسلسلة مكتوب عليها لفظ الجلالة

صدمة كبرى.. توقف الواتساب على هذه الهواتف

نورهان بصحبة غادة عادل في كواليس مسلسل ليالينا

هناكل ايه النهاردة .. مكرونة فرن بالخضار وكبدة دجاج وملوخية.. والحلو: تورتة الآيس كريم

2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جذبت الكبار والأطفال.. الموسيقى العسكرى بطل اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. صور

2 في 1 وموجود بالمنزل.. مشروب سحري للتدفئة والتخسيس في الشتاء

قطة شرسة تحتجز مالكتها بمطبخ منزلها يومين.. وهكذا تم إنقاذها