مدرب تونسي: بن شرقي ومصطفى محمد قادران على إرباك دفاعات مازيمبى

سلط الدكتور جمال الحاجي المدرب وخبير التحليل الرياضي الضوء على مباراة الزمالك ومازيمبي المقرر إقامتها مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد السلام في دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.



قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ستكون الفترة الممتدة بين شهري يناير و فبراير 2020 حاسمة لنادي الزمالك الذي يعيش على وقع مبارتي السوبر المحلي في الإمارات أمام الأهلي بطل الدوري والافريقي في قطر أمام البطل الترجي التونسي هذا إلى جانب مسابقة الدوري المحلي التي يبقى الزمالك معنيا بها لكن قبل ذلك التحفز سيكون كبيرا في القلعة البيضاء لملاقاة العتيد مازيمبي الكونغولي والانتصار يضمن بنسبة تكاد تكون نهائية تأهل الزمالك للدور الموالي.

تابع: الزمالك في المرتبة الرابعة من حيث عدد الأهداف المسجلة في الدوري بــ 17 هدف في 12 مباراة و برصيد 5 أهداف في 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا في المقابل سجل مازيمبي لحد الآن 8 أهداف كاملة في اربع مباريات في المسابقة الافريقية و 29 هدفا في 14 مباراة على مستوى الدوري المحلي رغم أفضلية الأرقام المسجلة هجوميا لصالح مازيمبي فإن وجود مهاجمين أقوياء في مقدمتهم مصطفى محمد صاحب 6 أهداف افريقيا و 4 اهداف محليا و المغربي أشرف بن شرقي بــ 5 اهداف في دوري الأبطال هذا إلى جانب الهداف المحلي احمد السيد بـ 4 اهداف كل هؤلاء قادرون على ارباك دفاعات مازيمبى و التسجيل في شباك الكونغوليين متى تمكن الزمالك من السيطرة و التحكم في مجريات المباراة.

أضاف: دفاعيا الزمالك قبل 9 أهداف في الدوري المحلي في 12 مباراة و هذا الرقم يعتبر مرتفعا بالنظر لمستوى الزمالك محليا. وقبل الزمالك 5 اهداف في المسابقة الافريقية منهم 3 اهداف امام مازيمبي لكنه استطاع ان يبلي جيدا في اخر ثلاث مباريات حيث لم يقبل سوى هدفين في المقابل لم تقبل دفاعات مازيمبى سوى 6 أهداف في 14 مباراة محليا و 3 اهداف فقط على المستوى الافريقي.

أشار إلى أن الأرقام تبين أفضلية الأداء الدفاعي عند الكونغوليين لكن ذلك لن يكون عائقا إذا استطاع الزملكاوية الضغط باستمرار خاصة على مستوى الاروقة و عدم اعطاء الفرصة لابناء المدرب المحلي مياهو كازمبي بالتحكم في مفاتيح اللعب وعدم اعطائهم الفرصة للخروج بالكرة بسهولة و بناء الهجمة المركزة و الأهم من ذلك عدم منحهم نسبة عالية في امتلاك الكرة نظرا للتقنيات العالية الكونغوليين.

أوضح أنه من جهة أخرى على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي سبق وان عمل على رأس الكادر التدريبي لنادي مازيمبي و يعرف جيدا فلسفة المدرب الكونغولي المغمور كازمبي الذي كان مساعدا له عليه ان يحدد مناطق استرجاع الكرة التي يجب ان تكون عالية في مناطق الكونغوليين وعدم اعطائهم الفرصة لاسترجاع أنفاسهم و خنقهم في مناطقهم و التحلي بالصبر أمام تكتل دفاعي منتظر ربما يستمر حتى يتمكن الزمالك من التسجيل ليخرج المنافس من مناطقه وبالتالي ترك المساحات أمام هجوم الزمالك. في المقابل على الزمالك ان يكون حذرا أمام الهجمة المرتدة والسريعة التي يعتمدها الكنغوليين و تأمين المناطق الخلفية على الأروقة وفي العمق وعلى لاعبي المحور ان يكونوا قريبين من دائرة منتصف الملعب لتأمين التغطية و المساندة لخطي الوسط والهجوم.

واختتم حديثه قائلا: سيكون الحضور البدني و خاصة الذهني حاسما من جانب لاعبي الزمالك في وجود دفعا قويا منتظرا من الجماهير البيضاء. لكن فكر كارتيرون و اختياراته التكتيكية ستكون مهمة و هو الخبير بطريقة لعب و خاصة بطريقة تفكير لاعبي مازيمبي و عليه ان يدرس جيدا كل ردود فعل المنافس الذي يعتبر من أبرز المرشحين لنيل اللقب و على كارتيرون ان يدرس كل السيناريوهات التي سيتعرض لها الزمالك وإذا استطاع الزمالك قلب كل الموازين و حقق الفوز المنشود فإن سقف الطموحات سيكون عاليا جدا في القلعة البيضاء وسيكون الزمالك رقما صعبا في مسابقتي السوبر اللتين تنتظرانه أمام الأهلي و الترجي.















