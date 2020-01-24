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رياضة

شاهد.. تجهيزات تصنيع تمثال لـ محمد صلاح فى متحف مدام توسو

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:03 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران
نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع "انستجرام".

ظهر محمد صلاح خلال الصورة بينما يضع المصممون فى المتحف عين من الشمع بجوار وجه فخر العرب لمقارنة لونها بحيث يتم اختيار اللون المشابه لعين صلاح.

يذكر أن متحف الشمع فى لندن أو متحف مدام توسو يستعد لضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول إلى قائمة المشاهير والشخصيات التاريخية المتواجدة به، حيث نجح فى الوصول إلى الفرعون لتجهيز المجسم الخاص به لوضعه فى المتحف الشهير الذى يعد أحد أهم وأكبر المتاحف فى العالم.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على مضيفه وولفرهامبتون، امس بهدفين مقابل هدف، وواصل ابتعاده بصدارة الدوري الإنجليزي.
شاهد.. تجهيزات تصنيع تمثال لـ محمد صلاح فى متحف مدام توسو
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