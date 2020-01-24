بُكرة إيه.. صلاح عبدالله يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مختلفة





وأعلن الفنان صلاح عبدالله عن الانتهاء من تصوير مسلسل "اتنين فى الصندوق" وسيتم عرضه قريبا.

جدير بالذكر أن مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان صلاح عبدالله فيلم صندوق الدنيا بطولته ورانيا يوسف ومن تأليف وإخراج عماد البهات.





نشر الفنان صلاح عبدالله، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الشخصي على تويتر، في تغريدة بعنوان «بُكره إيييييه؟!»، في إشارة منه إلى يوم 25 يناير، الذي يوافق يوم ميلاده من كل عام.