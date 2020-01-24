طلاب الأزهر يهنئون رجال الشرطة بعيدهم في معرض الكتاب

توجه مجموعة من طلاب الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، إلى الجناح الخاص بوزارة الداخلية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتقديم التهنئة لقيادات الشرطة المصرية، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.





وعبر أبناء الأزهر الشريف عن خالص تقديرهم، وكامل تضامنهم مع رجال الشرطة المصرية الشرفاء، مؤكدين أنهم يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، وحماية مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.





ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر، تشمل أركان متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.