AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

طلاب الأزهر يهنئون رجال الشرطة بعيدهم في معرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:06 م
طلاب الأزهر يهنئون
طلاب الأزهر يهنئون رجال الشرطة بعيدهم في معرض الكتاب
Advertisements
القسم الديني

توجه مجموعة من طلاب الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، إلى الجناح الخاص بوزارة الداخلية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لتقديم التهنئة لقيادات الشرطة المصرية، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.


وعبر أبناء الأزهر الشريف عن خالص تقديرهم، وكامل تضامنهم مع رجال الشرطة المصرية الشرفاء، مؤكدين أنهم يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية بكل غال ونفيس من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، وحماية مصرنا الحبيبة من كل مكروه وسوء.


ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر، تشمل أركان متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي.. بجناح الأزهر في معرض الكتاب

رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر في معرض الكتاب

جناح الأزهر في معرض الكتاب.. تثقيف ومواجهة للتطرف.. رئيس الوزراء يزوره.. مسابقات ثقافية.. واكتشاف أجمل الأصوات في الإنشاد والابتهالات.. وأولى ندواته حول «التغريب» ومسيرة الشعراوي

فقرات فنية باللغة الإنجليزية لرياض أطفال الأزهر بجناحه في معرض الكتاب

في ندوة بمعرض الكتاب...مشيرة خطاب: الإمام الطيب من أفضل شيوخ الأزهر

أحمد عمر هاشم: نحتاج إلى حكمة الشعراوي في تطوير الفكر الديني

ترشيحاتنا

أسرار 25 يناير.. وثيقة قضائية لم تنشر من قبل: مرسى أعفى جماعات الإرهاب ومقتحمي أقسام الشرطة من العقاب

شطه يطالب الأهلي بـ إرسال احتجاج لـ الكاف ضد الاستبدال فى دورى الأبطال

سوق كبير بالمليارات.. البرلمان يبحث تقنين البيع بالقسط الأثنين

دانه الحيدر .. قصة ممثلة قتلها التنمر

ضارة أم مفيدة.. حقيقة علاقة القهوة بمرض السكر

بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون .. كلوب ينتقد أداء محمد صلاح وفيرمينو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه

من انستجرام إلى الحبس.. قصة القبض على سارة الكندري وزوجها بـ فيديو خادش

جذبت الكبار والأطفال.. الموسيقى العسكرى بطل اليوم الثالث لمعرض الكتاب.. صور