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رياضة

حفيدا أكبر محترف في العالم: سنكسر رقم جدنا في المستقبل.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:30 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
أعرب محمد حسنين حفيد عز الدين بهادر، أكبر محترف كرة قدم في العالم عن سعادته بمشاركته جده مع فريق كرة القدم الأول بنادي اكتوبر بدوري القسم الثالث استعدادا للدخول في موسوعة جينيس.


وأضاف الحفيد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": "جدنا يلعب معنا باستمرار أسبوعيا وهو أفضل لاعب بيننا ويسجل الكثير من الأهداف خلال اللعب معنا وأنا فخور به".


بينما تحدث حفيده الثاني: "سعيد لأن جدي سيحطم رقم إسرائيلي في موسوعة الأرقام القياسية جينيس ويكون أكبر لاعب محترف في العالم وسأحاول كسر الرقم في المستقبل".


وتعاقد مجلس إدارة نادي أكتوبر، مع عز الدين بهادر اكبر محترف في العالم لمدة ٦ أشهر حتى نهاية الموسم الجاري في دوري القسم الثالث لمجموعة الجيزة .


ويرتدي عز الدين بهادر القميص رقم ٢٣ مع فريق اكتوبر بدوري القسم الثالث استعدادا  للمشاركة في مباراتين امام فريق جينيس و فريق المصرية للاتصالات استعدادا للدخول في موسوعه جينيست للارقام القياسية كأكبر مخترف في العالم .


ويلعب بهادر في مركز المهاجم الصريح  مؤكدا أنه يجيد واجبات المركز ويسعى لتقديم افضل مستوى خلال المباريات لدعم فريق اكتوبر بدوري القسم الثالث .
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