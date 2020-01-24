دوري أبطال أفريقيا.. يوسف أوباما يهدر هدفا محققا لـ الزمالك أمام مازيمبي بعد ربع ساعة

أهدر يوسف أوباما إحراز هدف فريق الزمالك الأول أمام مازيمبي الكونغولي وسط ضغط زملكاوى بعد مرور ربع ساعة في المباراة المقامة حاليا فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام.





بدأ اللقاء بضغط زملكاوى ومحاولات من شيكابالا لاختراق الخطوط الخلفية وشهدت الدقائق الأولى استحواذ الفارس الأبيض على الكرة، وحدث تراشق بين أحمد سيد زيزو وأحد مدافعى فريق مازيمبي بعد تعمد لاعب الزمالك الاصطدام بلاعب المنافس داخل منطقة الجزاء.





حاول إيزاك لاعب مازيمبي اختراق الخطوط الخلفية للزمالك فى الدقيقة الرابعة لكن الونش نجح في إبعاد الكرة أمام منطقة الجزاء وأرسل محمد عبد الشافي كرة طولية مرت إلى خارج الملعب فى الدقيقة الخامسة.





وأمسك محمد أبوجبل كرة سهلة فى الدقيقة السادسة سددها موليكا من خارج منطقة الجزاء وفشل محمود علاء فى الدقيقة السابعة من اللحاق بإحدى الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء ومرر مصطفى محمد تمريرة ماكرة إلى يوسف أوباما سددها بقوة داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مازيمبي وتضيع فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول.





وسدد محمود حمدي الونش فى الدقيقة التاسعة كرة برأسه تلقاها من تمريرة شيكابالا داخل منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس الفريق الكونغولى وسدد أحمد سيد زيزو كرة قوية مرت إلى جوار مرمى المنافس في الدقيقة 13.





ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض بتشكيلة جاءت على النحو التالي: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى و محمد عبد الشافى ومحمود ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام فى خط الدفاع و طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ويوسف أوباما في خط الوسط و مصطفى محمد في خط الهجوم.