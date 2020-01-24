بـ صور وكلمات مؤثرة.. حسام داغر يرثي والدته

بكلمات مؤثرة رثى الفنان حسام داغر والدته، التي رحلت عن الحياة يوم السبت الماضي، حيث بعث لها برسالة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".





ونشر داغر صورا له برفقة والدته الراحلة وعلق قائلًا "بكره السبت ٢٥ يناير عيد ميلادك في الجنه يا امي ..اول مره منكونش سوا بس انا حاسس انك في مكان احسن . حلمت بيكي و احنا في الطياره سوا رايحين الحج زي ما روحنا من سنتين و انتي بتقوليلي عاوزة انام و غطيتك في الحلم و اكتشفت انك اخر حاجه كتبتيها دعاء النوم من حوالي شهر عرفت انك بتطمنيني.





وأضاف "بكره عيد ميلادك هنعمل ختمة تاني ليكي للمصحف عندي في البيت الساعه ٦ هنتجمع انا و كل حبايبك الي حابب يشارك معانا كل واحد هيقرا جزء يبعتلي وأنا هرسله العنوان في بيتي في الشيخ زايد.





موجهًا، "الشكر لكل اللي وقفوا معايا من اول دكتور اشرف زكي الي مسابنيش من قبلها بيوم و هو معايا يوميا لحد ما خلصنا العزا و استاذي خالد جلال و كل حبايبي و الغاليين علي قلبي الي بيحبوها الي جم و لسه بييجوا البيت كل يوم وواقفين جمبي .. الدنيا لسه بخير.







