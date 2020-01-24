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مرأة

ما الذي يحدث للجسم عند تناول الزبيب؟

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:17 م
ما الذي يحدث للجسم
ما الذي يحدث للجسم عند تناول الزبيب؟
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رضوى حسام

يعد الزبيب مرحلة أخرى للعنب بعد تجفيفه، وعلى الرغم من أنه عنب في الأساس إلا أن له فوائد صحية عديدة مختلفة عنه، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ وإمكانية وضعه في النظام الغذائي، إليكِ أبرز فوائد الزبيب الصحية حسب ما نشر موقع "  health line  "


-         يحتوي الزبيب على مضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة من التسبب في تلف الخلايا داخل أجسادنا وتحد من النمو التلقائي للخلايا السرطانية وكذلك انتشاره إن وجد.

- يعزز الزبيب القدرة على التحمل والأداء عند تناوله إما قبل أو خلال ممارسة الرياضة ليساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم مما يمد الجسم بالطاقة.

- يتميز الزبيب باحتوائه على الألياف والبوليفينولات التي تقي من الإصابة بالعديد من امراض القلب.

- كما إنه غني أيضًا بالبوتاسيوم، وهو المعدن الرئيسي لوظائف الخلايا والأنسجة وتوافره بالنظام الغذائي يحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

-         وتعد إضافة الزبيب إلى النظام الغذائي اليومي تؤدى إلى انخفاض مستويات الكولسترول الكلي والحد من الالتهاب.

- يعتبر الزبيب غذاء ممتاز لصحة الأسنان واللثة، وتشير الدراسات الحديثة أن الزبيب يحتوي على خمسة مركبات هامة لصحة الفم، فهي تمنع نمو البكتيريا.

-         يحتوي الزبيب على العديد من العناصر الغذائية التي تساعد فى علاج النحافة.

-         لا يسبب زيادة الوزن، لاحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية الأساسية الهامة ومنها الألياف.

-         فإن الزبيب ممتاز للعملية الهضمية فهو يقاوم الإمساك ولا يسبب الإسهال.

   -  يحتوي على كميات جيدة من الكالسيوم الهام لـ صحة العظام كما يساعد فى الوقاية من التهاب المفاصل.
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