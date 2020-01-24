الدوري السعودي.. الوحدة يمطر شباك الحزم بخماسية

حقق فريق الكرة بنادي الوحدة فوزًا على ضيفه الحزم بنتيجة (5-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.





وأنهى الوحدة الشوط الأول متقدمًا بثنائية نظيفة، سجلها فواز الصقور وريناتو شافيز في الدقيقتين 6 و34.





وفي الشوط الثاني، أضاف الوحدة هدفين بواسطة يوسف نياكات وأنسيلمو دي مورايس في الدقيقتين 60 و73، ثم عادل يوسف عمر النتيجة بهدف الحزم في الدقيقة 78، قبل أن يرد لويس غوستافو بالهدف الخامس للوحدة في الدقيقة 88 من عمر المباراة.





ورفع الوحدة رصيده إلى 27 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، مختتمًا بها الدور الأول من المسابقة، بينما تجمد رصيد الحزم عند 15 نقطة، في المركز الثاني عشر.