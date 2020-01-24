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رياضة

الزمالك يتعادل مع مازيمبي سلبيا والغربان تتأهل إلى دور الثمانية

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:56 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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يسرى غازى
تعادل فريق الزمالك مع نظيره فريق مازيمبي دون أهداف في المباراة التى أقيمت فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد السلام ويرتفع رصيد الغربان إلى 11 نقطة ويواصل صدارة المجموعة والفارس الأبيض إلى 8 نقاط فى المركز الثاني. 

بدأ اللقاء بضغط زملكاوى ومحاولات من شيكابالا لاختراق الخطوط الخلفية وشهدت الدقائق الأولى استحواذ الفارس الأبيض على الكرة، وحدث تراشق بين أحمد سيد زيزو وأحد مدافعى فريق مازيمبي بعد تعمد لاعب الزمالك الاصطدام بلاعب المنافس داخل منطقة الجزاء.

حاول إيزاك لاعب مازيمبي اختراق الخطوط الخلفية للزمالك فى الدقيقة الرابعة لكن الونش نجح في إبعاد الكرة أمام منطقة الجزاء وأرسل محمد عبد الشافي كرة طولية مرت إلى خارج الملعب فى الدقيقة الخامسة.

وأمسك محمد أبوجبل كرة سهلة فى الدقيقة السادسة سددها موليكا من خارج منطقة الجزاء وفشل محمود علاء فى الدقيقة السابعة من اللحاق بإحدى الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء ومرر مصطفى محمد تمريرة ماكرة إلى يوسف أوباما سددها بقوة داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مازيمبي وتضيع فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول.

وسدد محمود حمدي الونش فى الدقيقة التاسعة كرة برأسه تلقاها من تمريرة شيكابالا داخل منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس الفريق الكونغولى وأرسل أحمد سيد زيزو كرة قوية مرت إلى جوار مرمى المنافس في الدقيقة 13.

فى الدقيقة 18 راوغ شيكابالا لاعب مازيمبي ومرر الكرة وأرسلها إلى مصطفى محمد وسددها الأخير ماكرة أبعدها حارس المنافس بصعوبة وأنقذ مرماه من هدف التقدم للقلعة البيضاء وحاول إيزاك لاعب مازيمبي التحرك من الجبهة اليسرى إلا أن طارق حامد أبعد الكرة من أمام أقدامه إلى خارج الملعب فى الدقيقة 22.

فشل فرجاني ساسي في الدقيقة 27 فى ترجمة إحدى الكرات الهجومية داخل منطقة الجزاء وابعدتها دفاعات مازيمبى وبالدقيقة 29 كاد اوتشي أن يهدد مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك إلا أن الونش نجح فى إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء وتعرض موليكا فى الدقيقة 30 للإصابة بعد الإصطدام بحازم إمام.

أرسل حازم إمام فى الدقيقة 34 تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه قوية تمر إلى جوار مرمى الحارس الكونغولي وتضيع فرصة هدف التقدم ومرر شيكابالا فى الدقيقة 40 كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء فشل أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.

شهدت بداية مجريات الشوط الثاني بخروج الإيفوارى أوريجا ونزول كالابا نجم مازيمبي وتعرض تشيبونجو بعد الارتطام بنجم الزمالك طارق حامد وسقط على الأرض فى الدقيقة 47.

سدد شيكابالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس مازيمبي فى الدقيقة 48 وتعرض زيزو فى الدقيقة 49 للسقوط داخل منطقة الجزاء رفض حكم اللقاء احتسابها ركلة جزاء.

تصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لقذيفة صاروخية سددها تشيبونجو فى الدقيقة 52 داخل منطقة الجزاء وراوغ شيكابالا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58 من الجبهة اليمنى وأرسل الكرة عرضية نجح حارس مازيمبي فى الإمساك بها.

دفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك باللاعب المغربي محمد أوناجم بديلا عن شيكابالا فى الدقيقة 60 وسدد أوناجم كرة قوية تصدى لها الحارس الكونغولي سيلفيا فى الدقيقة 67 ولجأ مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب مصطفى فتحى بدلا من يوسف أوباما فى الدقيقة 70 وتعرض جوزيف أوتشيا لإصابة عنيفة عقب السقوط الخاطئ على أرضية الملعب فى الدقيقة 72.

مرر مصطفى فتحى كرة عرضية لطارق حامد داخل منطقة الجزاء سددها بقوة أمسكها حارس مازيمبي في الدقيقة 77 وحصل فى الدقيقة 83 محمود حمدي الونش بطاقة صفراء عقب ارتكابه خطأ ضد لاعب مازيمبي فى منتصف الملعب وتعرض محمود علاء فى الدقيقة 84 إلى السقوط بعد اصطدامه بحارس الزمالك محمود ابوجبل داخل منطقة الجزاء.

تعرض حارس مازيمبي إلى الإصابة داخل منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بعد اصطدامه بأحد لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء ويضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب لحين علاج الحارس الكونغولي.
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