الزمالك يتعادل مع مازيمبي سلبيا والغربان تتأهل إلى دور الثمانية

سدد شيكابالا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس مازيمبي فى الدقيقة 48 وتعرض زيزو فى الدقيقة 49 للسقوط داخل منطقة الجزاء رفض حكم اللقاء احتسابها ركلة جزاء.
تصدى محمد أبو جبل حارس الزمالك لقذيفة صاروخية سددها تشيبونجو فى الدقيقة 52 داخل منطقة الجزاء وراوغ شيكابالا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 58 من الجبهة اليمنى وأرسل الكرة عرضية نجح حارس مازيمبي فى الإمساك بها.
دفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك باللاعب المغربي محمد أوناجم بديلا عن شيكابالا فى الدقيقة 60 وسدد أوناجم كرة قوية تصدى لها الحارس الكونغولي سيلفيا فى الدقيقة 67 ولجأ مدرب الزمالك إلى الدفع باللاعب مصطفى فتحى بدلا من يوسف أوباما فى الدقيقة 70 وتعرض جوزيف أوتشيا لإصابة عنيفة عقب السقوط الخاطئ على أرضية الملعب فى الدقيقة 72.
مرر مصطفى فتحى كرة عرضية لطارق حامد داخل منطقة الجزاء سددها بقوة أمسكها حارس مازيمبي في الدقيقة 77 وحصل فى الدقيقة 83 محمود حمدي الونش بطاقة صفراء عقب ارتكابه خطأ ضد لاعب مازيمبي فى منتصف الملعب وتعرض محمود علاء فى الدقيقة 84 إلى السقوط بعد اصطدامه بحارس الزمالك محمود ابوجبل داخل منطقة الجزاء.
تعرض حارس مازيمبي إلى الإصابة داخل منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء بعد اصطدامه بأحد لاعبي الزمالك داخل منطقة الجزاء ويضطر حكم اللقاء إلى إيقاف اللعب لحين علاج الحارس الكونغولي.