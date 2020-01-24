الزمالك يتعادل مع مازيمبي سلبيا والغربان تتأهل إلى دور الثمانية

بدأ اللقاء بضغط زملكاوى ومحاولات من شيكابالا لاختراق الخطوط الخلفية وشهدت الدقائق الأولى استحواذ الفارس الأبيض على الكرة، وحدث تراشق بين أحمد سيد زيزو وأحد مدافعى فريق مازيمبي بعد تعمد لاعب الزمالك الاصطدام بلاعب المنافس داخل منطقة الجزاء.





حاول إيزاك لاعب مازيمبي اختراق الخطوط الخلفية للزمالك فى الدقيقة الرابعة لكن الونش نجح في إبعاد الكرة أمام منطقة الجزاء وأرسل محمد عبد الشافي كرة طولية مرت إلى خارج الملعب فى الدقيقة الخامسة.





وأمسك محمد أبوجبل كرة سهلة فى الدقيقة السادسة سددها موليكا من خارج منطقة الجزاء وفشل محمود علاء فى الدقيقة السابعة من اللحاق بإحدى الكرات العرضية داخل منطقة الجزاء ومرر مصطفى محمد تمريرة ماكرة إلى يوسف أوباما سددها بقوة داخل منطقة الجزاء أبعدها حارس مازيمبي وتضيع فرصة حقيقية لتسجيل هدف أول.





وسدد محمود حمدي الونش فى الدقيقة التاسعة كرة برأسه تلقاها من تمريرة شيكابالا داخل منطقة الجزاء تعلو عارضة حارس الفريق الكونغولى وأرسل أحمد سيد زيزو كرة قوية مرت إلى جوار مرمى المنافس في الدقيقة 13.





فى الدقيقة 18 راوغ شيكابالا لاعب مازيمبي ومرر الكرة وأرسلها إلى مصطفى محمد وسددها الأخير ماكرة أبعدها حارس المنافس بصعوبة وأنقذ مرماه من هدف التقدم للقلعة البيضاء وحاول إيزاك لاعب مازيمبي التحرك من الجبهة اليسرى إلا أن طارق حامد أبعد الكرة من أمام أقدامه إلى خارج الملعب فى الدقيقة 22.





فشل فرجاني ساسي في الدقيقة 27 فى ترجمة إحدى الكرات الهجومية داخل منطقة الجزاء وابعدتها دفاعات مازيمبى وبالدقيقة 29 كاد اوتشي أن يهدد مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك إلا أن الونش نجح فى إبعاد الكرة خارج منطقة الجزاء وتعرض موليكا فى الدقيقة 30 للإصابة بعد الإصطدام بحازم إمام.





أرسل حازم إمام فى الدقيقة 34 تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها مصطفى محمد برأسه قوية تمر إلى جوار مرمى الحارس الكونغولي وتضيع فرصة هدف التقدم ومرر شيكابالا فى الدقيقة 40 كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء فشل أحمد سيد زيزو فى اللحاق بها.



