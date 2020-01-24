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للتخلص من الصراصير.. 6 نصائح فعالة للقضاء عليها نهائيا

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:35 م
للتخلص من الصراصير
للتخلص من الصراصير .. 6 نصائح فعالة للقضاء عليها نهائيا
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رضوى حسام

تعاني العديد من السيدات من وجود صراصير بالمنزل، خاصة بالمطبخ أو الحمام، مما يتسبب في الإزعاج والشعور بالقلق حيال الأمراض والميكروبات، بالإضافة للإحساس المستمر بعدم النظافة، قدم موقع "  bright side  " عدة نصائح للقضاء على الصراصير نهائي من المنزل، وتشمل :

 

-         التخلص اليومي من القمامة وإخراجها من البيت من أهم طرق الوقاية من وجود الصراصير، ويمنع تكاثرها.


-         يُفضل إغلاق الثقوب الموجودة في الجدران ومصارف المياه والبالوعات.


-         وضع برطمانات مليئة بالماء يُساعد في التخلص من الصراصير لأنها تدخل إليه وتسقط في الماء ولا تستطيع الخروج.


-         يُساعد مزيج الماء والصابون في القضاء على الصراصير بسرعة بشرط أن يلامس السائل جسم الصرصور كاملًا.


-         يمكن التخلص من الصراصير ومنع دخولها البيت بتوزيع النفتالين في البالوعات والمغاسل وعند حواف النوافذ.


تُفضل الصراصير البيئة الرطبة، لذلك يجب إصلاح صنابير المياه التالفة والحفاظ على جفاف الحمامات والمطبخ لمنع تجمع الصراصير فيها.

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