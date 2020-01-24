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توك شو

قيادي بـ فتح يكشف أسباب إعلان ترامب عن خطة السلام في الشرق الأوسط.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:47 م
ترامب
ترامب
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور جهاد الحرازين القيادي بحركة فتح، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إعلانه أن القدس عاصمة إسرائيل وإعلانه عن مشروعية الاستيطان لليهود فى القدس، قضى على كل فرص عملية السلام في الأراضي الفلسطينية.

 

وأضاف الحرازين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن ترامب يحاول أن يضع عملية السلام كسبق انتخابي له.

 

وتابع القيادي بحركة فتح، أن إعلان ترامب لخطة السلام فى فلسطين والشرق الأوسط ما هي إلا عملية لإنقاذ حليفه نتنياهو من قضايا الفساد.

 

وأوضح، أن الرئاسة الفلسطينية قالت إنه لم يجر أي حديث مع واشنطن بشأن خطة السلام.

 

وأشار إلى أنه، كان هناك موقف صريح من الرئاسة الفلسطينية بأنه لا اتصالات مع الإدارة الأمريكية التى انحازت بشكل أعمى وكبير لصالح دولة الاحتلال الصهيوني.

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