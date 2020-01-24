AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ترامب يتحدث عن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.. ماذا قال؟

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:41 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
Advertisements
رحيم يسري
أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود الصين، في تعاملها مع فيروس كورونا الجديد، وذلك عقب انتقاله لعدد من الدول المختلفة.

وقال "ترامب"، في تغريدة على تويتر: "الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا.. الولايات المتحدة تقدر جهودهم وشفافيتهم".

وتابع: "كل شيء سيسير بشكل جيد.. بشكل خاص، وباسم الشعب الأمريكي أود أن أشكر الرئيس شي".

يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أعلنت فرنسا تسجيل أول حالتي  إصابة بفيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره في الصين.

ويوم الثلاثاء، تم تأكيد أول حالة إصابة في الولايات المتحدة بهذا الفيروس الجديد الغامض الذي انتشر بمدينة ووهان الصينية، مما  أثار مخاوف من انتشار الفيروس في أنحاء البلاد.

وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، يسعى العلماء إلى التوصل إلى لقاح للفيروس الجديد، ولكن لا يمكن توقع حدوث ذلك في أي وقت قريب.

كما سحبت الولايات المتحدة موظفي قنصليتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، مع انتشار فيروس كورونا الجديد بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المخاوف بدأت تتحقق.. كوريا الجنوبية تعلن أول حالة إصابة بفيروس الصين الغامض

بعد الصين.. الفيروس الغامض يتسلل للعالم

بعد الصين وكوريا الجنوبية..دولة جديدة تعلن أول حالة اشتباه في الإصابة بالفيروس الغامض

بسبب كورونا.. كوريا الشمالية تغلق أبوابها في وجه السياح

بسبب كورونا.. الصين تصدر تحذيرا خطيرا

العالم في خطر.. وفاة 17 شخصا بسبب فيروس كورونا القاتل.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مذيع لبناني شهير يتوعد نانسي عجرم بسبب قتيل الفيلا

ظهور نادر.. نهال عنبر تنشر صورة والديها لأول مرة

شاهد.. لحظة إصابة بن شرقي قبل مباراة الزمالك ومازيمبي

منع من السفر.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تكشف تطورات خطيرة

خبراء عن الاستبدال الإفريقي.. أفاد الترجي وأضر الأهلي والوداد سيطر على الكاف

بعد التعادل السلبي.. مازيمبي يتصدر والزمالك وصيفا فى ترتيب المجموعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نيرمين الفقي تشعل فيسبوك بجمالها

عروس تقع في ورطة قبل حفل زفافها لثقتها بالشخص الخطأ.. تفاصيل

شاهد.. لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على القضبان.. ومصير قائدها