ترامب يتحدث عن انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين.. ماذا قال؟

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بجهود الصين ، في تعاملها مع فيروس كورونا الجديد، وذلك عقب انتقاله لعدد من الدول المختلفة.





وقال "ترامب" ، في تغريدة على تويتر: "الصين تعمل بجد لاحتواء فيروس كورونا.. الولايات المتحدة تقدر جهودهم وشفافيتهم".





وتابع: "كل شيء سيسير بشكل جيد.. بشكل خاص، وباسم الشعب الأمريكي أود أن أشكر الرئيس شي".





يأتي ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.





فيما أعلنت فرنسا تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره في الصين.





ويوم الثلاثاء، تم تأكيد أول حالة إصابة في الولايات المتحدة بهذا الفيروس الجديد الغامض الذي انتشر بمدينة ووهان الصينية، مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس في أنحاء البلاد.





وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة، يسعى العلماء إلى التوصل إلى لقاح للفيروس الجديد، ولكن لا يمكن توقع حدوث ذلك في أي وقت قريب.





كما سحبت الولايات المتحدة موظفي قنصليتها وأفراد أسرهم من مدينة ووهان الصينية، مع انتشار فيروس كورونا الجديد بها.