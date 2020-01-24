مجنونة كاظم الساهر.. تصرف مفاجئ من فتاة عاشقة للفنان العراقي

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان العراقي، كاظم الساهر، عدة صور وفيديوهات، لإحدى معجباته، التقت به عن طريق الصدفة، في أحد الأماكن العامة، وعبرت عن حبها له بطريقة غير مسبوقة، لدرجة جعلت النشطاء يطلقون عليها «مجنونة كاظم الساهر».
وظهرت معجبة كاظم الساهر، برفقته، مستعرضة الوشم الذي رسمته على ظهرها، عبارة عن اسم الفنان، وتحته عبارة من إحدى أغنياته «اش جابرك على المر»، وهي من أشعار نزار قباني.
من جهة أخرى، نفت الفنانة المصرية، منى ممدوح، زواجها من النجم كاظم الساهر، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلقت عليها: "لا تعليق".
والتقطت الصورة المتداولة للفنانة منى ممدوح بصحبة كاظم الساهر، خلال لقائهما فى برشلونة بإسبانيا، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" فى أغسطس الماضى معلقة: "مبسوطة إنى شوفتك بعد ١٥ سنة لما كنت هعمل معاك كليب، ولما كلمت أمى الله يرحمها فى التليفون، وقالتلك إنك مطربها المفضل، وفرحت أكتر إنى سمعتك لايف، حقيقى نجم كبير، وسعيدة إنى شوفتك بعد كل السنين دى، طولة العمر ليك والنجاح والتقدم الدائم.. الفنان الكبير كاظم الساهر".
وكان الفنان كاظم الساهر أعلن فى إحدى الحفلات خطوبته رسميا على فتاة تونسية تدعى سارة، وأعلن القيصر الخبر على الملأ أمام جمهوره، مؤكدا أن الأمر لم يتعد الخطوبة، وأنه لم يتزوج بعد، وفى حالة الزواج سيعلن ذلك.