مجنونة كاظم الساهر.. تصرف مفاجئ من فتاة عاشقة للفنان العراقي

تداول عدد من جمهور ومحبي الفنان العراقي، كاظم الساهر، عدة صور وفيديوهات، لإحدى معجباته، التقت به عن طريق الصدفة ، في أحد الأماكن العامة، وعبرت عن حبها له بطريقة غير مسبوقة، لدرجة جعلت النشطاء يطلقون عليها «مجنونة كاظم الساهر».



