عرض مسرحية المتفائل لـ سامح حسين بالإسكندرية.. 31 يناير

يستعد فريق عمل مسرحية المتفائل، لعرض العمل المسرحي في الإسكندرية خلال الفترة القليلة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية أثناء عرضها في القاهرة.
ونشر سامح حسين، بوستر له من المسرحية معلق عليه قائلًا: « المسرحية الكوميدية الاستعراضية الغنائيه #المتفائل لمدة ١٥ ليلة جديدة إن شاء الله إبتداءًا من يوم الجمعه ٣١ يناير على #مسرح_بيرم_التونسى بالإسكندريه .. لكل طلبة الجامعة والمدارس .. وإللى كانوا بيطلبوا عرض المسرحيه فى إجازة نصف العام .. يمنشنوا بعض بقى».
وتابع سامح حسني قائلًا: «أسعار التذاكر: ( ٥٠ ، ٧٥ ، ١٠٠ ) جنيه .. المسرحية ستعرض يوميًا إن شاء الله فى تمام الساعة 8 مساءًا عدا الأربعاء اجازة المسرح .. للإستعلام ت: ٠١٢٠١٧٤٣٠٢٩ / ٥٩١٣٨٣٦ -٠٣ /٥٩١٣٨٣٥ -٠٣».
بينما تدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشاكل والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.
"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، رضا طلبة، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.