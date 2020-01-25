عرض مسرحية المتفائل لـ سامح حسين بالإسكندرية.. 31 يناير

يستعد فريق عمل مسرحية المتفائل، لعرض العمل المسرحي في الإسكندرية خلال الفترة القليلة المقبلة بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية أثناء عرضها في القاهرة.





ونشر سامح حسين، بوستر له من المسرحية معلق عليه قائلًا: « المسرحية الكوميدية الاستعراضية الغنائيه #المتفائل لمدة ١٥ ليلة جديدة إن شاء الله إبتداءًا من يوم الجمعه ٣١ يناير على #مسرح_بيرم_التونسى بالإسكندريه .. لكل طلبة الجامعة والمدارس .. وإللى كانوا بيطلبوا عرض المسرحيه فى إجازة نصف العام .. يمنشنوا بعض بقى».





وتابع سامح حسني قائلًا: «أسعار التذاكر: ( ٥٠ ، ٧٥ ، ١٠٠ ) جنيه .. المسرحية ستعرض يوميًا إن شاء الله فى تمام الساعة 8 مساءًا عدا الأربعاء اجازة المسرح .. للإستعلام ت: ٠١٢٠١٧٤٣٠٢٩ / ٥٩١٣٨٣٦ -٠٣ /٥٩١٣٨٣٥ -٠٣».



