كاسونجو: متعطش للمشاركة مع الزمالك.. ومرتضى منصور ساعدني.. فيديو

قال كاسونجو كابونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه متعطش لعودته للمشاركة في المباريات مع القلعة البيضاء بالفترة المقبلة وبالتحديد فى بولة دوري ابطال افريقيا .

وقال كاسونجو في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الزمالك: "أسعى لإسعاد جماهير الزمالك لأنها تنتظر الفوز وكل أهدافي التي سجلتها مهمة، وحينما أواجه أي فريق الجميع متساوي بالنسبة لي، كنت أعمل بنصائح وليد صلاح الدين أثناء تواجدي في الاتحاد السكندري، والتزم بالتدريب ويكون تركيزي فقط على التمرين وهذا عملي".

وأكمل: "سعيد بعودتي للزمالك ودائما ما أقول أن النادي بمثابة أسرتي، وأشعر الآن أنني عدت لبيتي مع مجموعة من اللاعبين الذي أتحدث معهم دائما، لكي أفعل الافضل للأبيض، وأحاول أن استعيد لياقتي لكي أسعد الجماهير".

وأردف: "أعمل على استعادة لياقتي البدنية ويجب أن أعود بشكل تدريجي والمشاركة ستكون بشكل تدريجي، وأعتقد المباراة المقبلة أو التي بعدها سأكون متواجد في قائمة الفريق".

وأشار: "سعيد جدًا بتواجدي في الزمالك وخاصة مرتضى منصور الذي ساندني بشكل قوي جدًا لكي أتجاوز الصعوبات التي مررت بها".

وأوضح: "كنت أعاني جدًا في المغرب، وحينما أتذكر هذه الفترة يؤلمني جدًا، وكنت مستمر هناك لمدة شهرين ونصف".

وواصل: "رئيس نادي الوداد عاملني بشكل سىء جدُا لأنني قولت له جئت من فريق كبير في القارة وليس نادي صغير ويجب أن تعاملني على هذا القدر".

وتابع مهاجم الزمالك: "مرتضى منصور كان يقدم لي الدعم النفسي ولا أنسى ما فعله معي وهناك أشياء أهم من الأموال، وهو أعادني إلى الفريق وسمح لي بالتدريب وأشعر بالراحة الكبيرة بالنادي ومعنوياتي حالية مرتفعة جدًا، وحينما كنت في المغرب كنت محبط ولا أريد فعل أي شىء".

واستطرد: "أوجه رسالة لمرتضى حينما كنت في المغرب تواصلت معه وقولت له كنت اعاني وحاول تفعل شىء لي لكي أخرج من هذه المحنة".

وأتم: "لا أفعل كل ما يفعله مرتضى منصور مع النادي الذي أمتلكه وهو في الدرجة الثالثة بالكونغو وهدفنا الصعود، ولا يمكن أن نقارن الزمالك بفريقي، والأبيض سيكون له حظ من البطولات هذا الموسم وعلي أن أكون جزء من ذلك".