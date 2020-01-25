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أخبار العالم

مسئول أمريكي: حزب الله لديه نفوذ قوي على حكومة لبنان الجديدة وسنفرض عقوبات قريبا

السبت 25/يناير/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مُساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأدنى ديفيد شنكر، إن مليشيا حزب الله لديها نفوذ قوي على الحكومة اللبنانية الجديدة. 

وأضاف شنكر في تصريحات لقناة "الحرة"، أمس الجمعة: "حزب الله يعاقب من يتصرف بما يخالف أوامره، ولا يمكن مكافئة لبنان بعد أشهر طويلة من سوء الإدارة". 

وتابع المسئول الأمريكي: " الولايات المتحدة ستتابع عن كثب إن كانت الحكومة الجديدة ملتزمة بمحاربة الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية".

وأشار شنكر عند سؤاله على احتمالية فرض عقوبات على لبنان بسبب النفوذ الإيراني، إلى أن العقوبات تأخذ وقتًا طويلًا، ومع ذلك فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تفرض عقوبات على لبنان قريبا. 

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء الثلاثاء الماضي، تشكيل حكومة جديدة برئاسة، حسان دياب. وأصدر الرئيس، ميشال عون، مرسومًا قضى بتشكيل الحكومة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة، سعد الحريري.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، علمًا أن التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية منذ بدأت تتسرب عن الأسماء المشاركة في الحكومة، تؤكد أن الوزراء محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.
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