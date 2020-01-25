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رياضة

الشباب والرياضة: انطلاق أولى رحلات نايل كروز للأقصر وأسوان

السبت 25/يناير/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
أطلقت وزارة الشباب والرياضة أولى أفواج رحلات نايل كروز للأقصر وأسوان حيث انطلق 150 من الشباب في الساعات الأولي من صباح اليوم من محطة مصر توجهًا إلى مدينة الأقصر إيذانًا ببدء برنامج الفوج الأول.

ووضعت الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (الإدارة العامة للسياحة الرياضية) برنامج الأفواج والذي يتضمن عدة جولات سياحية متنوعة بالأقصر وأسوان، والإبحار من الأقصر إلى أسوان عبر "النايل كروز" التي يقيم بها المشاركون.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد وافق على تنفيذ تلك الأفواج في إطار البرنامج القومي للوزارة لتعريف الشباب بالمعالم الأثرية التي تتميز بها البلاد على أرض الواقع، وبما يدعم من قيم الولاء والانتماء لديهم، فضلًا عن تنشيط السياحة الداخلية.

ولاقى الإعلان عن تلك الرحلات "النايل كروز للأقصر وأسوان" اقبالًا كبيرًا من قبل الشباب للمشاركة بها، لاسيما وأن تكلفة المشاركة تتناسب مع طبيعة تلك الرحلات، ومدعمة من قبل وزارة الشباب والرياضة شاملة الانتقال بالقطار من القاهرة للأقصر والعودة من أسوان للقاهرة، وكافة الزيارات السياحية المدرجة بالبرنامج، والإقامة على النايل كروز بالأقصر توجهًا لأسوان، وتعلن الوزارة عن كافة تفاصيل البرنامج وتكلفة وشروط المشاركة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

ومن المقرر أن ينطلق الفوج الثاني لمشروع "النايل كروز بالأقصر وأسوان" يوم الاثنين المقبل الموافق 27 يناير الجاري ويستمر حتى 1 فبراير 2020.
الشباب والرياضة: انطلاق أولى رحلات نايل كروز للأقصر وأسوان
الشباب والرياضة: انطلاق أولى رحلات نايل كروز للأقصر وأسوان
الشباب والرياضة: انطلاق أولى رحلات نايل كروز للأقصر وأسوان
الشباب والرياضة: انطلاق أولى رحلات نايل كروز للأقصر وأسوان
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