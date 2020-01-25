غنائه وألحانه.. كل ما تريد معرفته عن أغنية عمرو دياب الجديدة عم الطبيب

يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أغنية جديدة بعنوان "عم الطبيب"، خلال الأيام القليلة القادمة حيث فاجأ جمهوره بغنائها لأول مرة في حفله بـ دبي.





تقول كلمات الأغنية: عمّ الطبيب، جنبي الشمال ده بتجيله شكّة، من حالي طول الليل بتشكّى، عرّى وكشف، شاف الهموم، بصّ بأسف، وقاللي قوم .. ما تروحش يا بني لطبيب يطبّك، أنت علاجك حبيب يحبّك، عمّ العطار، اعمللي من عندك تحبيشة، أحلّي بيها مرار العيشة، بصّ وسأل، فين يوجعك، فرح وزعل، مين يسمعك، أنا قلت بلوتي في الكتمان، قاللي دواها صحاب جدعان".





"عم الطبيب" كلمات الشاعر صابر كمال، وألحان عمرو دياب، وتوزيع رامي سمير.