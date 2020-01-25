اعراض الالتهاب الرئوي عند الكبار .. 3 طرق للعلاج

عراض الالتهاب الرئوي عند الكبار متعدد، حيث أن الالتهاب الرئوي هو التهاب يصيب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كليهما مما يسبب السعال مع البلغم والحمى والقشعريرة وصعوبة التنفس.





حيث يأتى الالتهاب الرئوى نتيجة إما الإصابة بفيروسات تسبب نزلات البرد والانفلونزا ثم يحدث الالتهاب الرئوي أو من البكتريا التى تسبب الالتهاب الرئوي الجرثومى وغيرها من الأسباب لذلك نرصد لكم فى سياق التقرير التالي أعراض الالتهاب الرئوي عند الكبار.





أعراض الالتهاب الرئوي عند الكبار





لا تقتصر مسببات الالتهاب الرئوي عند الكبار على الفيروسات أو البكتريا ولكن أيضا هناك كائنات شبيهة بالبكتيريا يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي وتسمى"الميكوبلازملا"، حيث ينتج عنها أعراض مشابهة لأعراض الإنفلونزا، كما أن الفطريات تصيب أيضا بالالتهاب الرئوي حيث أنها تصيب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة أو ضعف فى أجهزة المناعة، ولكن مع اختلاف مسببات الالتهاب الرئوي هناك أعراض شائعة للالتهاب الرئوى عند الكبار والتى تتضمن ما يلي:-





- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

-الارتباك أو التغيرات في الوعي العقلي وخاصة لدى البالغين من سن 65 وما فوق

-الإعياء

- الحمى والتعرق والقشعريرة

- انخفاض درجة الحرارة عند البالغين والأكبر من 65 عامًا والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

- الغثيان والقيء أو الإسهال

- ضيق في التنفس













في حالة الاشتباه بالتهاب رئوي ، قد يوصي الطبيب بالاختبارات التالية:





- تحاليل الدم: تستخدم اختبارات الدم للتأكد العدوى ومحاولة تحديد نوع الكائن الحي الذي يسبب العدوى. ومع ذلك ، التحديد الدقيق غير ممكن دائمًا

- الأشعة السينية الصدر. هذا يساعد طبيبك على تشخيص الالتهاب الرئوي وتحديد مدى وموقع العدوى.

-نبض مقياس التأكسج. هذا يقيس مستوى الأكسجين في دمك. يمكن للالتهاب الرئوي منع رئتيك من نقل كمية كافية من الأكسجين إلى مجرى الدم.

- اختبار البلغم. تؤخذ عينة من السائل من رئتيك (البلغم) بعد السعال العميق ويتم تحليلها للمساعدة في تحديد سبب العدوى









علاج الالتهاب الرئوي ينطوي على علاج العدوى ومنع المضاعفات حيث تعتمد العلاجات المحددة على نوع وشدة الالتهاب الرئوي وعمرك وصحتك العامة:





- مضادات حيوية، تستخدم هذه الأدوية لعلاج الالتهاب الرئوي الجرثومي قد يستغرق الأمر وقتًا لتحديد نوع البكتيريا التي تسبب الالتهاب الرئوي واختيار أفضل مضاد حيوي لعلاجه إذا لم تتحسن الأعراض ، فقد يوصي طبيبك بمضادات حيوية مختلفة.





-دواء السعال. يمكن استخدام هذا الدواء لتهدئة السعال حتى تتمكن من الراحة. نظرًا لأن السعال يساعد على تخفيف وتحريك السوائل من رئتيك





- العلاج في المستشفيات

قد تحتاج إلى دخول المستشفى إذا:





كنت أكبر من سن 65

انخفاض وظيفة الكلى

يقل ضغط الدم الانقباضي عن 90 مم من الزئبق (مم زئبق) أو يكون ضغط الدم الانبساطي 60 مم زئبق أو أقل

- تنفسك سريع (30 نفسًا أو أكثر في الدقيقة)

-درجة حرارتك أقل من المعتاد