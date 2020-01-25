مجموعة الأهلي.. الهلال يخشى مفاجآت بلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا





ويسعى الهلال السوداني بقيادة مدربه الجديد الفاتح الناقر، التي تولى المهمة خلفا لـ حمادة صدقي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على أماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي.





على الجانب الأخر يبحث فريق بلاتنيوم الزيمبابوي عن فوز شرفي على الهلال، بعدما فقط بطاقة التأهل.





وكان فريق بلاتينوم فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالتعادل أمام الأهلي بهدف لكل منها، في الجولة الماضية.





ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، ويحل الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، والهلال السوداني ثالثا بـ 6 نقاط، بلاتينوم الزيمبابوي رابعا بنقطة وحيدة.



يحل فريق الهلال السوداني ضيفا على نظيره بلاتينيوم الزيمبابوي، اليوم، السبت، في تمام الثالثة عصرا، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.