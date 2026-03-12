قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو الليثي: النظرة التي تصعد إلى السماء فجأة والتنهيدة التي تخرج من قلبك تأكد أن ربنا يعلم بها
روما يحسم الجدل حول بيع سعود عبد الحميد إلى لانس
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
الاحتلال يسقط التهم الموجهة ضد جنود إسرائيليين متهمين بإساءة معاملة معتقل فلسطيني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أمازون مصر تعلن عن تخفيضات عيد الفطر من 10 إلى 16 مارس

ولاء عبد الكريم

تعلن أمازون مصر عن تخفيضات العيد من 10 مارس حتى 16 مارس، وتقدم مئات الآلاف من العروض على فئات متنوعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية، مما يوفر للعملاء مزيدًا من الراحة وفرص التوفير. 

تشمل الخصومات ما يصل إلى 50% على الأزياء، و45% على منتجات التجميل والعطور، و45% على السلع الأساسية اليومية، و25% على منتجات المطبخ، و15% على الإلكترونيات. يحصل أعضاء أمازون برايم على كوبونات إضافية على المنتجات المؤهلة، مما يتيح لهم المزيد من طرق التوفير عبر جميع الفئات، بالإضافة إلى الشحن السريع والمجاني.

يتزامن موسم تخفيضات العيد مع الشهر العالمي للمرأة. يمكن للمتسوقين إيجاد منتجات التجميل والعطور من مايبيلين ولوريال وأفنان وكالفن كلاين؛ والملابس من أديداس وريبوك ونيو بالانس، جيليز، وبوما وديفاكتو ومينترا؛ والأساسيات اليومية من نسكافيه ولافازا وأبو عوف وليبتون وأولابليكس وتايد وأريال. كما تتوفر أجهزة المنزل والمطبخ من إل جي وتوشيبا وبيكو وبوش وديلونجي وفيليبس.

إن أمازون مصر لديها التزام قائم بتشجيع ودعم رائدات الأعمال في مصر للوصول إلى عدد أكبر من العملاء، ويُتيح موسم تخفيضات العيد فرصةً حقيقيةً لإبراز هذا الالتزام. 

فقد لعبت ساندرا عزب، الشريك المؤسس لعلامة جيليز، دورًا محوريًا في نمو تلك العلامة التجارية لتصبح أحد أكثر العلامات مبيعًا على أمازون مصر منذ انضمامها عام 2023. تقدم جيليز مجموعة متنوعة من من الشباشب اليومية إلى الصنادل والأحذية المطاطية العملية، وكذلك الأحذية للنساء والأطفال. تستخدم الشركة تقنية حقن متقدمة لضمان الراحة والجودة طويلة الأمد.

 وأكدت ساندرا على أن العيد ليس موسم لزيادة المبيعات فحسب، قائلة: " كانت أمازون مصر عنصرًا أساسيًا في توسعنا، إذ منحت منتجاتنا فرصة أكبر للوصول إلى عملاء لم نكن لنصل إليهم بجهودنا الفردية، حيث تولت الجانب التشغيلي واللوجيستي حتى يتسنى لنا التركيز بالكامل على تفاصيل المنتج. إن تخفيضات العيد هي أحد أهم مواسمنا، وهي تذكير بأن المرأة عندما تحصل على الأدوات والدعم المناسبين، يمكنها القيام بأعمال مؤثرة بحق".

تقوم أمازون مصر كذلك بتسهيل تسوق العملاء وتوفير المزيد من خلال الخصومات الفورية التي تقدمها بالتعاون مع أبرز المؤسسات المصرفية لتسهيل عملية التسوق، حيث يمكن لحاملي بطاقات بنك مصر الائتمانية الحصول على خصم 150 جنيه مصري، بينما يستفيد مستخدمو فودافون كاش بخصم 100 جنيه. ويحصل حاملو بطاقات بنك قطر الوطني (QNB) الائتمانية على خصم 10% بحد أقصى 200 جنيه مصري، ويستفيد حاملو بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB) بخصم 10% حتى 200 جنيه مصري ، كما يمكن لمستخدمي ماني فيللوز الحصول على خصم 10% حتى 300 جنيه مصري.
 


توفر أمازون مصر خطط تقسيط بدون فوائد طوال فترة التخفيضات للعملاء الذين يرغبون في إدارة ميزانيتهم خلال هذا الموسم وفي تعاون مع البنك التجاري الدولي(CIB)، يمكن للمتسوقين الاختيار بين خطط تقسيط تتراوح بين 3 أو 6 أشهر، بينما يقدم فاليو أيضًا خيارات تقسيط تتراوح 3 أشهر أو 6 أشهر. 

ويمكن لحاملي بطاقات بنك قطر الوطني (QNB) الاستفادة من تقسيط 6 أشهر، ويقدم بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)  خطط تقسيط تصل إلى 18 شهرًا، كما يقدم بنك الكويت الوطني (NBK) خيارات تقسيط تصل إلى 12 شهرًا، مما يمنح العائلات مرونة أكبر لشراء كل ما تحتاجه للاحتفال بالعيد دون أعباء مالية.

ويمكن للعملاء التسوق والاستفادة من تخفيضات العيد عبر amazon.eg أو من خلال تطبيق أمازون. أما بالنسبة للعملاء الغير مشتركين في برايم، يمكنهم الاشتراك بمقابل 29 جنيهًا مصريا شهريًا أو 249 جنيهًا مصريا سنويًا للاستمتاع بمزايا تشمل الشحن السريع والمجاني على المنتجات المختارة، والحصول على عروض حصرية، إضافة إلى خدمات الترفيه مثل مكتبة برايم فيديو الواسعة التي تضم الكثير من الأفلام والمسلسلات وأعمال امازون الأصلية.

