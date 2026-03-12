قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوحة تعتذر وإيران تناور.. منتخب مصر في ورطة قبل المونديال| إيه الحكاية؟
عمرو الليثي: النظرة التي تصعد إلى السماء فجأة والتنهيدة التي تخرج من قلبك تأكد أن ربنا يعلم بها
روما يحسم الجدل حول بيع سعود عبد الحميد إلى لانس
نجني الكثير من المال.. ترامب يربط بين ارتفاع أسعار النفط ومصلحة المواطنين الأمريكيين
46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026
ندوة إرشادية بمركز بلاط حول تسميد وري القمح والاستعداد لتلقيح نخيل
أزمة لبنان تتصاعد.. تهديد إسرائيلي بعملية برية ضد حزب الله
حجامة إمام عاشور تثير الجدل في مطار القاهرة قبل السفر لـ تونس
مجتبى خامنئي: لم أعرف بتعييني إلا من خلال التليفزيون الإيراني
إسرائيل توسّع هجماتها في لبنان.. تمركز عسكري جديد وقصف للضاحية الجنوبية
الذهب يرتفع 25 جنيها مساء اليوم الخميس 12-3-2026
تبدأ من 300 جنيه.. أسعار كحك العيد والبسكويت 2026 في المحلات والمنافذ
اقتصاد

تخصيص 1349 قطعة أرض للمواطنين الموفقين أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة

آية الجارحي

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم تخصيص 1349 قطعة أرض للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بمناطق الأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك من خلال 5 قرعات علنية تم إجراؤها على مدار 3 أيام شملت مشاركة واسعة من المواطنين.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أنه تم تخصيص قطع الأراضي للمواطنين الذين استوفوا كامل المستندات والاشتراطات المالية والإدارية، ضمن الأراضي التي تم توفيق أوضاعها بمدينة العبور الجديدة، مؤكدة مواصلة الجهود الميدانية لإنهاء ملفات التقنين بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة، وسرعة تقنين الأوضاع ورفع كفاءة المنظومة العمرانية بالمدن الجديدة.

ومن جانبه، قال المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: تضمنت القرعة رقم (32): منطقتي "القادسية سابقًا" و"الكيلو 48 سابقًا"، لشرائح المساحات (400م² – 500م²)، حيث تم توزيع إخطارات التخصيص على المواطنين الفائزين، كما أن القرعة رقم (33): استهدفت نطاق منطقة "الأمل سابقًا"، وفق شرائح مساحية متنوعة شملت (209م² – 276م² – 325م² – 400م² – 450م² – 500م²)، والقرعة رقم (34): خصصت لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني دون تقسيمات، وذلك في ضوء المخطط التفصيلي المعتمد، داخل نطاق منطقة الأمل (سابقًا)، مشيراً إلى أن فعاليات القرعات شهدت إقبالاً جماهيريًا لافتًا من المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم لمستوى التنظيم والشفافية التي ميزت إجراءات القرعة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه يتم العمل على قدم وساق لتسليم الأراضي جاهزة للمواطنين، حيث تشهد أعمال تنفيذ المرافق الأساسية والبنية التحتية بالمناطق المستهدفة وتيرة متسارعة، لتمكين الأسر من بدء البناء والاستقرار في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا العمل على التطوير المستمر لتبسيط الإجراءات الإدارية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن نشر أسماء المواطنين الذين تم تخصيص قطع الأراضي لهم عبر الصفحة الرسمية للجهاز، تأكيدًا على مبدأ الشفافية الكاملة وإتاحة المعلومات للجمهور العام.

الإسكان المجتمعات العمرانية العبور الجديدة الأراضي المضافة

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

