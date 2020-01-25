مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت، 25-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 25-1-2020، على النحو التالي.