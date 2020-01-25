مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت، 25-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 25-1-2020، على النحو التالي.
دوري أبطال آسيا:
شاهر خودرو X الرفاع البحريني - 04:20 مساءً.
استقلال طهران X الكويت الكويتي - 04:20 مساءً - الكويتية الرياضة.
دوري أبطال إفريقيا:
بيترو أتلتيكو الأنجولي X ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.
بلاتينيوم الزمبابوي X الهلال السوداني - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
فيتا كلوب الكونغولي X شبيبة القبائل الجزائري - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
زيسكو يونايتد الزامبي X أول أغسطس الأنجولي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.
الترجي التونسي X الرجاء المغربي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):
أبها X الفيصلي - 02:55 مساءً - الرياضية السعودية 2.
الشباب X الهلال - 05:10 مساءً - الرياضية السعودية 1.
الاتحاد X العدالة - 07:10 مساءً - الرياضية السعودية 2.
الدوري الألماني:
بايرن ميونخ X شالكة 04 - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 5.
الدوري الفرنسي:
مارسيليا X أنجيه - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 6.
موناكو X ستراسبورج - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
الدوري الإسباني:
إسبانيول X أتلتيك بيلباو - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا X برشلونة - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
ديبورتيفو ألافيس X فيا ريال - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
إشبيلية X غرناطة - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
إسبانيول X أتلتيك بيلباو - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
فالنسيا X برشلونة - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
ديبورتيفو ألافيس X فيا ريال - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.
إشبيلية X غرناطة - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي:
سبال X بولونيا - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.
فيورنتينا X جنوى - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
تورينو X أتلانتا - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
فيورنتينا X جنوى - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
تورينو X أتلانتا - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.
نهائي كأس دوري البرتغال:
سبورتينج براجا (أحمد حسن كوكا) X بورتو - 09:45 مساءً.
كأس الإتحاد الإنجليزي:
برينتفورد X ليستر سيتي - 02:45 مساءً - بي إن سبورتس 8.
برينتفورد X ليستر سيتي - 02:45 مساءً - بي إن سبورتس 8.
ساوثهامبتون X توتنهام هوتسبير - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.
وست هام يونايتد X وست بروميتش ألبيون (أحمد حجازي) - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 12.
بيرنلي X نورويتش سيتي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 9.
هال سيتي X تشيلسي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.