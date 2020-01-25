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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة

السبت 25/يناير/2020 - 10:27 ص
ميسي نجم برشلونة
ميسي نجم برشلونة
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إسراء أشرف
يشهد اليوم السبت، 25-1-2020، إقامة عدد من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، 25-1-2020، على النحو التالي.

دوري أبطال آسيا:

شاهر خودرو X الرفاع البحريني - 04:20 مساءً.

استقلال طهران X الكويت الكويتي - 04:20 مساءً - الكويتية الرياضة.

دوري أبطال إفريقيا:

بيترو أتلتيكو الأنجولي X ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.

بلاتينيوم الزمبابوي X الهلال السوداني  - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

فيتا كلوب الكونغولي X شبيبة القبائل الجزائري  - 06:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

زيسكو يونايتد الزامبي X أول أغسطس الأنجولي  - 03:00 مساءً - بي إن سبورتس 7.

الترجي التونسي X الرجاء المغربي  - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي):

أبها X الفيصلي - 02:55 مساءً - الرياضية السعودية 2.

الشباب X الهلال - 05:10 مساءً - الرياضية السعودية 1.

الاتحاد X العدالة - 07:10 مساءً - الرياضية السعودية 2.

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ X شالكة 04 - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي:

مارسيليا X أنجيه - 06:30 مساءً - بي إن سبورتس 6.

موناكو X ستراسبورج - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.

الدوري الإسباني:

إسبانيول X أتلتيك بيلباو - 02:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

فالنسيا X برشلونة - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

ديبورتيفو ألافيس X فيا ريال - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 3.

إشبيلية X غرناطة - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي:

سبال X بولونيا - 04:00 مساءً - بي إن سبورتس 4.

فيورنتينا X جنوى - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

تورينو X أتلانتا - 10:00 مساءً - بي إن سبورتس 3.

نهائي كأس دوري البرتغال:

سبورتينج براجا (أحمد حسن كوكا) X بورتو - 09:45 مساءً.

كأس الإتحاد الإنجليزي:

برينتفورد X ليستر سيتي - 02:45 مساءً - بي إن سبورتس 8.

ساوثهامبتون X  توتنهام هوتسبير - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 2.

وست هام يونايتد X وست بروميتش ألبيون (أحمد حجازي) - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 12.

بيرنلي X نورويتش سيتي - 05:00 مساءً - بي إن سبورتس 9.

هال سيتي X تشيلسي - 07:30 مساءً - بي إن سبورتس 2.
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