زي الإنسان.. تطوير معدن يتعرق لخفض حرارة الهواتف المحمولة.. فيديو

نجح فريق من العلماء الصينيين في تطوير معدن يمكنه تخفيف حرارة الهواتف المحمولة، بفضل مادة العرق المبتكرة الجديدة التي يبلغ سمكها ثلاثة أضعاف شعر الإنسان.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أقترب العلماء من صناعة هاتف يتعرق تلقائيا حتى يبرد نفسه عند ارتفاع درجة حرارته، وذلك بنفس آلية كثير من الثدييات بما في ذلك البشر، حيث يتعرقون لانتاج السائل الذي يبرد السطح عند التبخر.





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وابتكر الباحثون قطعة رقيقة مطلية بالمعدن يبلغ سمكها ثلاثة أضعاف شعر الإنسان، وتمكنوا من خلالها خفض درجة الحرارة التي تنتجها الأجهزة الإلكترونية، وذلك عن طريق إطلاق الماء الذي يتحول إلى غاز ويتبخر ويتخلص من الحرارة الزائدة للأجهزة.





ويقول العلماء الذين طوروا هذا الأسلوب المبتكر إنه سيكلف أموالا باهظة، للاستخدام على نطاق واسع في الوقت الحالي، ولكنهم يبشرون بالتطبيق المستقبلي على جميع الأجهزة الإلكترونية المحمولة، بما في ذلك الهواتف والأجهزة اللوحية وستكون أقل تكلفة حينها.

وقال الباحث روزهو وانج "Ruzhu Wang"، الذي يدرس هندسة التبريد في جامعة شنجهاي جياو تونج: "يفرض تطوير الإلكترونيات الدقيقة متطلبات كبيرة على تقنيات الإدارة الحرارية الفعالة، لأن جميع المكونات معبأة بإحكام ويمكن أن تصبح الرقائق ساخنة للغاية".





وأضاف قائلا: "على سبيل المثال، بدون نظام تبريد فعال، يمكن أن تتعرض هواتفنا إلى انهيار النظام وحرق أيدينا إذا قمنا بتشغيلها لفترة طويلة أو تحميل تطبيق كبير".





وأشار الباحثون إلى أن التقنية الجديدة ستكون بديلة عن تقنيات التبريد المتبعة حاليا، مثل استخدام المراوح والمواد المتغيرة PCM مثل الشموع والأحماض الدهنية، والتي تذوب عند ارتفاع درجة الحرارة لامتصاص الطاقة الحرارية الزائدة في الأجهزة الإلكترونية.





ونشر الباحثون نتائجهم التي استخدمت أقل من 0.3 جرام من المواد وحققت نتائج مهمة، حيث قاموا بطلاء ثلاث صفائح ألمنيوم مساحتها 16 سنتيمترا مربعا بطلاء معدني مصمم للعرق، يطلق عليه (MIL-101 (Cr، تم تطبيقه على ثلاث شرائح، ولكل منها سمك مختلف 198 و 313 و 516 ميكرومتر، وتسخينها على طبق ساخن، ويبلغ متوسط عرض شعرة الإنسان 75 ميكرومتر.





ووصلت الطبقة غير المطلية إلى 60 درجة مئوية بعد 5.2 دقائق، ولكن استغرقت الرقاقة ذات الطبقة ضعف هذا الوقت ولم تصل إلى 60 درجة مئوية حتى انقضى 11.7 دقيقة، ووصلت الرقائق ذات الطبقة السميكة إلى درجة 60 مئوية بعد تسخين 19.35 دقيقة.





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