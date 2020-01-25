تطبيقات أخلاقية.. تفرضها روسيا قريبا

تستعد روسيا لتطبيق قراراها الذي يفرض على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى التي يتم بيعها في روسيا تثبيت تطبيقات سليمة أخلاقيا، وتتبنى القيم الروسية التقليدية، وفقًا لمسودة القواعد الجديدة.





وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، وقع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" العام الماضي، قانونا يشترط على جميع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفاز الذكية التي تباع في البلاد، أن تأتي مع التطبيقات الروسية مثبتة مسبقا.





والآن صاغت الخدمة الفيدرالية لمكافحة الاحتكار مبادئ توجيهية تحدد أنواع البرامج التي يمكن أن تكون إلزامية.





ونص مشروع قرار حكومي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، على أن مثل هذه التطبيقات يجب أن تساعد في "تشكيل أولوية القيم الروحية والأخلاقية الروسية التقليدية".





ولم يحدد مشروع القرار القيم صراحة، وأوضحت "رويترز" أن مكتب الاحتكار لم يستجيب على الفور على طلب التعليق.





وتنص مسودة القواعد على أنه يمكن طرح البرامج والتطبيقات لدراسة الشركات الخاصة أو الكيانات الحكومية أو البنك المركزي، ومن المقرر الانتهاء من إعدادها بحلول نهاية الشهر، ثم مناقشتها مع اللاعبين في السوق وتقديمها إلى الحكومة لتبنيها في شهر مارس القادم.





ويأمل مؤيدو القرار أن يساعد شركات تقنية المعلومات الروسية في التنافس مع المنافسين الأجانب، ولكن التشريع عارضه تجار التجزئة للإلكترونيات الروس الذين قالوا إنه تم إقراره دون التشاور معهم.





وكانت روسيا قد فرضت قوانين أكثر صرامة للإنترنت في السنوات الأخيرة، وهي القوانين التي تتطلب من محركات البحث حذف بعض نتائج البحث، ومن خدمات التراسل مشاركة مفاتيح التشفير مع خدمات الأمن والشبكات الاجتماعية لتخزين بيانات المستخدم على خوادم في البلاد.