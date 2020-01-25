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تكنولوجيا

ما هو اسم هواتف سامسونج المنتظرة؟.. S11 أم S20

السبت 25/يناير/2020 - 09:01 ص
Galaxy S20
Galaxy S20
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شيماء عبد المنعم
كشف ترخيص حصلت عليه شركة سامسونج "Samsung"، أمس، من تايلاند عن الاسم الرسمي للجيل القادم من هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy S المنتظر إطلاقها خلال الأيام القادمة، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

وأكد الترخيص الذي حصلت عليه سامسونج من منظمة NBTC التايلندية، أنها ستطلق اسم "جالاكسي إس20" على سلسلة هواتفها  المرتقبة، حيث تم اعتماد اثنين من الهواتف والتى تحمل الرموز SM-G980F/DS، و SM-G985F/DS، وهما: "Galaxy S20" و"Galaxy S20 +".

وتتوافق رموز الطرازات الجديدة مع الهواتف الرائدة السابقة من سامسونج، إذ عادة ما يتم استخدم الحرف F في نهاية الاسم الرمزي للأجهزة الموجهة للأسواق العالمية والغير مؤمنة، ويشير الحرفان DS إلى دعم شريحتي اتصال SIM، ولكن لا تأتي جميع الهواتف مع إمكانية استضافة بطاقتين في وقت واحد.

ومن المثير للاهتمام أن أحد الهواتف في الترخيص الذي حصلت عليه سامسونج من تايلند يسمي (Galavy S20)، الأمر الذي يعتقد أن هذا خطأ في الكتابة.

ولم يكشف الترخيص عن أى من مواصفات الهاتفين، ولكن يتوقع أن يقدما شاشة ذات ثقب للكاميرا الأمامية، ودعم معدل تحديث للشاشة قدره 120 هرتز.

ومن المقرر أن تعلن شركة سامسونج الكورية الجنوبية، رسميا عن سلسلة هواتف جالاكسي إس20 "Galaxy S20"،  خلال حدثها المقرر في 11 فبراير المقبل في الولايات المتحدة.
ما هو اسم هواتف سامسونج المنتظرة؟.. S11 أم S20
ما هو اسم هواتف سامسونج المنتظرة؟.. S11 أم S20
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