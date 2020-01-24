Telegram يجلب مجموعة ميزات في تحديثه الأخير.. تعرف عليها

مع بداية العالم الحالي أطلقت خدمة التراسل الفوري تيليجرام "Telegram"، تحديثًا يأتي بمزيد من التحسينات للخدمة، واليوم أعلنت المنصة عن إطلاق تحديثًا جديدًا تركز معظم التغييرات به على ثلاثة أنواع جديدة من استطلاعات الرأي Polls.

وبحسب ما ذكره موقع "neowin "، كانت تصويتات تيليجرام في السابق تتم بشكل سري، ولكن مع التحديث الأخير تأتي استطلاعات الرأي بمجموعة من الخيارات الجديدة، حيث أصبح التطبيق يدعم الأصوات المرئية Visible Votes، إذ يمكن لمنشئ التصويت إظهار أسماء أصحاب الأصوات لجميع الأعضاء في المجموعة، ومع ذلك، ما يزال بإمكان المستخدمين إنشاء تصويتات مجهولة الأصوات.

ويدعم التحديث الجديد ميزة أخرى جديدة لاستطلاعات الرأي، وهى إضافة الأجوبة المتعددة Multiple Answers، كما أنه يدعم وضع الاختبار Quiz Mode الذي يتيح إجراء اختبارات شبيهة بمسابقات برنامج "من سيربح المليون"، إذ سيكون هناك إجابة صحيحة واحدة.

ويمكن إنشاء استطلاعات الرأي في المجموعات والقنوات الخاصة بـ "تيليجرام"، وذلك من خيار Poll في قائمة المرفقات، حيث يمكن للمستخدمين كتابة السؤال، وخيارات الأجوبة، ثم اختيار الوضع الذي يناسب التصويت.

وبالإضافة إلى أنواع التصويت الجديدة، أعلنت تيليجرام عن إضافة إعدادات بصرية جديدة للتطبيق، حيث تتيح للمستخدمين تعديل مظهر فقاعات الرسائل في الإعدادات.

وكما أصبح التطبيق يدعم إظهار تقدم رفع الملفات وتنزيلها على نظام أندرويد، وذلك على غرار ما هو متاح مسبقا لمستخدمي نظام iOS من آبل.

وتتوفر هذه الميزات الجديدة في الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام Telegram، والذي يحمل رقم 5.14 لهواتف أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولهواتف آيفون وحواسب آيباد من متجر آب ستور.

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