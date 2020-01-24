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تكنولوجيا

بنظام التشغيل أندرويد.. Microsoft تعرض إمكانيات هاتفها الجديد

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:01 ص
surface-duo
surface-duo
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة مايكروسوفت "Microsoft"، النقاب عن هاتفها الذكي الثنائي الشاشة Surface Duo، لأول مرة خلال حدث خاص بها في شهر أكتوبر الماضي، ولكنها لم تتيح الفرصة لرؤية كيفية عمل نظام التشغيل أندرويد عليه، بحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني.

ويعد جهاز Surface Duo أول هاتف ذكي بشاشة مزدوجة يعمل على نظام التشغيل أندرويد Android، ويمكن للمطورين تنزيل محاكي أندرويد من موقع مايكروسوفت، والبدء ببناء التطبيقات لهاتف سيرفس دوو، وتعتزم الشركة إطلاق محاك شبيه للحواسيب الثنائية الشاشة ومن بينها Surface Neo، والتي ستعمل بنظام  Windows 10X الشهر المقبل.

ونشر المطورون على الإنترنت مقاطع فيديو تكشف عن آلية عمل نظام أندرويد على أول هاتف ثنائي الشاشة من شركة مايكروسوفت، وخلال مقطع فيديو مدته نحو دقيقتين، يمكن رؤية كيفية فتح التطبيقات وإعدادات أندرويد على شاشتي الهاتف، وتتيح مايكروسوفت للمستخدمين نقل التطبيقات بين الشاشتين.

وبشكل افتراضي سوف تفتح  التطبيقات وقوائم الإعدادات في وضع ملء الشاشة، ويمكن رؤية كيف أتاحت مايكروسوفت انحسار التطبيقات المثبتة على الشاشة الرئيسية لأندرويد عبر الشاشتين، وعند فتح أي تطبيق، فإن التطبيقات تنتقل فورا إلى الشاشة الأخرى، الأمر الذي يسمح بفتح المزيد من التطبيقات.

يذكر أن هاتف Surface Duo، يأتي مع شاشتين بقياس 5.6 بوصة، وبدقة 1350×800 بكسل لكل منهما، ويصبح قياسهما معا 8.3 بوصة عند  فتحه.

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